Cómo liberar 10 GB de memoria en WhatsApp con una función oculta

WhatsApp es la plataforma de mensajería más popular del mundo; sin embargo, la acumulación constante de fotos, videos y audios suele saturar la memoria interna del celular. Debido a que Meta guarda estos archivos directamente en el dispositivo y no en servidores externos, el rendimiento del teléfono se degrada con el tiempo. Debido a esto, la aplicación incluye una herramienta nativa que muy pocos conocen y puede liberar hasta 10 GB de espacio de forma rápida.

WhatsApp cierra el año con una actualización para probar con grupos de amigos (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Cómo usar el administrador de almacenamiento de WhatsApp

Para ejecutar esta limpieza profunda y eliminar los archivos más pesados del teléfono, basta con seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y presionar los tres puntos superiores para ingresar a Ajustes .

. Seleccionar la opción Almacenamiento y datos .

. Tocar en Administrar almacenamiento .

. Revisar la sección de archivos que superan los 5 MB o ingresar a la pestaña Canales para borrar el contenido multimedia acumulado en esos espacios.

para borrar el contenido multimedia acumulado en esos espacios. Seleccionar los elementos innecesarios y presionar el ícono de basura para borrarlos.

La forma en la que una persona se comunica con los otros habla sobre su personalidad (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

Cómo borrar la memoria caché en Android

El caché guarda datos temporales para acelerar el acceso a la aplicación, pero su acumulación excesiva genera lentitud en el sistema operativo. La limpieza del caché no elimina chats ni fotos guardadas. Para borrarlo en Android:

Ingresar a los Ajustes del teléfono.

del teléfono. Entrar en la sección Aplicaciones y buscar WhatsApp .

y buscar . Seleccionar Almacenamiento .

. Presionar el botón Eliminar caché.

Uno por uno: los trucos adicionales para ahorrar espacio

Para evitar que el almacenamiento del smartphone se llene de nuevo con rapidez, conviene aplicar estas configuraciones preventivas dentro de la aplicación:

Desactivar la descarga automática : desde el menú de almacenamiento, configurá la app para que fotos y videos solo se bajen de forma manual.

: desde el menú de almacenamiento, configurá la app para que fotos y videos solo se bajen de forma manual. Activar mensajes temporales : permite que los archivos y textos de un chat desaparezcan automáticamente tras 24 horas, 7 días o 90 días.

: permite que los archivos y textos de un chat desaparezcan automáticamente tras 24 horas, 7 días o 90 días. Enviar contenido de una sola visualización: las fotos o videos configurados para abrirse una sola vez no quedan guardados en la memoria del dispositivo.

WhatsApp permitirá la interoperabilidad con otras aplicaciones de mensajería como Telegram (Imagen ilustrativa) Pixabay

Aplicar estas herramientas de optimización mejora la velocidad del dispositivo, previene errores de sistema y recupera espacio valioso para la instalación de nuevas aplicaciones.