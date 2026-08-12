Cómo liberar 10 GB de memoria en WhatsApp con una función oculta
La acumulación masiva de archivos en la memoria interna reduce la velocidad del teléfono; un sencillo ajuste permite limpiar el almacenamiento en pocos segundos
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WhatsApp es la plataforma de mensajería más popular del mundo; sin embargo, la acumulación constante de fotos, videos y audios suele saturar la memoria interna del celular. Debido a que Meta guarda estos archivos directamente en el dispositivo y no en servidores externos, el rendimiento del teléfono se degrada con el tiempo. Debido a esto, la aplicación incluye una herramienta nativa que muy pocos conocen y puede liberar hasta 10 GB de espacio de forma rápida.
Cómo usar el administrador de almacenamiento de WhatsApp
Para ejecutar esta limpieza profunda y eliminar los archivos más pesados del teléfono, basta con seguir los siguientes pasos:
- Abrir WhatsApp y presionar los tres puntos superiores para ingresar a Ajustes.
- Seleccionar la opción Almacenamiento y datos.
- Tocar en Administrar almacenamiento.
- Revisar la sección de archivos que superan los 5 MB o ingresar a la pestaña Canales para borrar el contenido multimedia acumulado en esos espacios.
- Seleccionar los elementos innecesarios y presionar el ícono de basura para borrarlos.
Cómo borrar la memoria caché en Android
El caché guarda datos temporales para acelerar el acceso a la aplicación, pero su acumulación excesiva genera lentitud en el sistema operativo. La limpieza del caché no elimina chats ni fotos guardadas. Para borrarlo en Android:
- Ingresar a los Ajustes del teléfono.
- Entrar en la sección Aplicaciones y buscar WhatsApp.
- Seleccionar Almacenamiento.
- Presionar el botón Eliminar caché.
Uno por uno: los trucos adicionales para ahorrar espacio
Para evitar que el almacenamiento del smartphone se llene de nuevo con rapidez, conviene aplicar estas configuraciones preventivas dentro de la aplicación:
- Desactivar la descarga automática: desde el menú de almacenamiento, configurá la app para que fotos y videos solo se bajen de forma manual.
- Activar mensajes temporales: permite que los archivos y textos de un chat desaparezcan automáticamente tras 24 horas, 7 días o 90 días.
- Enviar contenido de una sola visualización: las fotos o videos configurados para abrirse una sola vez no quedan guardados en la memoria del dispositivo.
Aplicar estas herramientas de optimización mejora la velocidad del dispositivo, previene errores de sistema y recupera espacio valioso para la instalación de nuevas aplicaciones.