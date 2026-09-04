Cómo silenciar historias de Instagram

Esta opción resulta útil para quienes quieren ordenar lo que ven en la aplicación sin generar conflictos ni notificaciones.

De hecho, es una función similar a la que permite silenciar los mensajes privados de una persona, y forma parte de un conjunto de herramientas que Instagram fue sumando con el tiempo para que los usuarios controlen mejor su experiencia dentro de la app.

A continuación, te explicamos cómo silenciar historias paso a paso:

1 Ingresar al perfil de la cuenta

Desde la aplicación de Instagram, hay que entrar al perfil de la persona cuyas historias se quieren silenciar, ya sea buscándola directamente o tocando su nombre desde una publicación o comentario.

2 Acceder al menú de opciones

Dentro del perfil, se debe tocar el ícono de los tres puntos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, donde se despliega un menú con distintas acciones disponibles para esa cuenta.

3 Seleccionar “Silenciar”

Entre las opciones del menú aparece “Silenciar”. Al tocarla, Instagram ofrece dos alternativas: silenciar solo las publicaciones del feed, o silenciar también las historias, de forma independiente entre sí.

4 Confirmar la opción elegida

Si se elige silenciar las historias, esa cuenta dejará de aparecer en la fila de historias de la pantalla principal, aunque la persona seguirá figurando entre los seguidos y podrá verse su contenido ingresando directamente a su perfil.

5 Revertir la acción cuando se quiera

La función se puede desactivar en cualquier momento repitiendo los mismos pasos y seleccionando “Dejar de silenciar”, sin dejar ningún rastro ni notificación para la otra persona.

6 Silenciar, restringir o bloquear: en qué se diferencian

Silenciar es la opción más discreta, ya que solo afecta lo que uno ve sin cambiar nada para la otra persona.

Restringir, en cambio, limita la interacción de esa cuenta con el propio perfil, por ejemplo ocultando cuándo se está conectado o filtrando sus comentarios. Bloquear es la medida más drástica: corta por completo la posibilidad de que esa cuenta vea el perfil o interactúe con él.

Elegir entre una u otra depende del nivel de distancia que se quiera tomar.

Qué pasa del otro lado

Una de las ventajas de esta función es que es completamente privada: las cuentas silenciadas no reciben ningún aviso ni pueden saber si alguien activó esta opción sobre su perfil.

Las notificaciones por comentarios o menciones directas, sin embargo, se siguen recibiendo con normalidad.

Una forma simple de ordenar el feed

Silenciar historias es una alternativa intermedia entre ignorar el contenido de alguien y dejar de seguirlo por completo. Es una herramienta pensada para cuidar la experiencia dentro de la aplicación sin afectar los vínculos, algo que Instagram fue reforzando con distintas funciones de privacidad y control a lo largo de los últimos años.

Aplicar esta función de forma selectiva, en lugar de dejar de seguir cuentas por impulso, permite mantener una red de contactos más amplia sin que eso implique ver todo su contenido todo el tiempo.

Es en definitiva, una manera simple y reversible de decidir qué aparece en la pantalla principal sin generar ningún tipo de conflicto ni notificación de por medio.