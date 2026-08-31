Probamos el Xteink X3, un mini lector de ebooks con una pantalla diminuta

A principios de este año debutó un dispositivo inusual, pero que tuvo un impacto notable en un mercado bastante plácido, el de los lectores con pantalla de tinta electrónica. Pero no llamó la atención por ir por el mercado de equipos de alta gama, con pantallas grandes y en color, como ReMarkable o Boox (entre muchos otros) para competir con los Kindle de Amazon o los Kobo de Rakuten.

Muy por el contrario, el Xteink X3, que estuve probando en las últimas semanas, fue por el camino contrario: es un minimalista lector con pantalla de tinta electrónica diminuto (con un panel de 3,7 pulgadas), finito (5,1mm de grosor) y con un precio internacional de 69 dólares que lo lleva al terreno de la compra impulsiva (y que se consigue en Mercado Libre a 100.000 pesos con compra internacional). El éxito inicial derivó en la aparición de dos nuevos modelos de la compañía, un poquito más grandes, y de varios competidores.

El Xteink X3 tiene una pantalla de tinta electrónica de 3,7 pulgadas (792x528 pixeles); no es táctil y se maneja con los botones frontales y laterales); una batería de 650 mAh que le da varias semanas de autonomía; un grosor de 5,1mm; también tiene Wi-Fi

Qué es el Xteink X3

Vayamos primero a lo básico. El Xteink X3 es un lector de ebooks con una pantalla de tinta electrónica, como la de los Kindle o Kobo; este tipo de pantallas usa la luz natural para iluminarse, por lo que cansa menos la vista, solo consume energía cuando se actualiza (cuando se “apaga” sigue mostrando una imagen) y es ideal para leer textos. La contra es que no sirve para videos. En este caso, la pantalla se ve muy bien y es muy agradable para leer, aunque no tiene la máxima resolución posible, algo que se puede notar con algunas tipografías o diagramas.

El Xteink X3 tiene una pantalla mini, de 3,7 pulgadas y una resolución de 259ppp (pixeles por pulgada), que no es táctil ni tiene retroiluminación para usar esa pantalla en la oscuridad. Para interactuar con las funciones del equipo (como pasar las páginas de un texto o navegar por los menús de configuración) se pueden usar los dos botones laterales o los cuatro frontales, bien ubicados y cómodos, más allá de que hoy nos resulte raro una pantalla que no es táctil.

El Xteink X3 es tan pequeño que entra en el dorso de un iPhone; tiene imanes para fijarlo como un accesorio Magsafe

Para quienes la luz propia es fundamental, está el modelo X4 Pro (US$99), que tiene una pantalla más grande (4,3 pulgadas), que además es táctil. La compañía ofreció un modelo intermedio (el X4) que por ahora no está vendiendo.

El Xteink X3 también tiene Wi-Fi para cargar libros, tipografías alternativas y algunas pseudo “apps” desde la app del celular, que aprovechan la pantalla estática (como un calendario, o imágenes), y para actualizar el sistema operativo; es muy recomendable hacerlo lo antes posible, porque suma una versión del sistema operativo en español, que no viene de fábrica.

También se puede instalar un firmware alternativo, como Crosspoint, que suma algunas funciones extra y es muy popular como alternativa al original. Instalarlo es una pavada, no requiere conocimientos técnicos, y es muy recomendable. Y siempre se puede volver al firmware original si no nos convence. También es posible cambiar la tipografía en uso y el tamaño de la fuente en pantalla.

Una referencia para entender el tamaño: a la izquierda, teléfono plegable Motorola Razr, con un panel externo de 4 pulgadas; a la derechoa, el Xteink X3 (3,7 pulgadas)

El Xteink X3 tiene, además, un grosor de 5,1mm, un peso de 58 gramos, una batería de 650 mAh que dura muchísimo (semanas de lectura), un cargador POGO (aunque se pueden comprar otros compatibles) y una tarjeta microSD de 16 GB para cargar los libros en forma manual; admite de mayor capacidad.

También tiene un imán interno que lo hace compatible con cualquier dispositivo Magsafe/Qi2: por ejemplo, para engancharlo en la parte de atrás de un iPhone, o de otros teléfonos modernos de Samsung o Motorola con la funda correspondiente (la que lleva un círculo), debajo de la cámara. Técnicamente funciona, pero es un sinsentido: hace más grueso el teléfono, queda expuesto, etcétera. Pero es una opción.

Además, ya existe un ecosistema de fundas protectoras tipo estuche o librito (la pantalla es bastante frágil) para proteger el equipo cuando lo llevamos en lo que, por tamaño y peso, es su hábitat natural: el bolsillo del pantalón o la campera, el fondo de la mochila o la cartera.

Un Xteink X3 junto a un Kindle Paperwhite de Amazon. Este modelo de Xteink no tiene pantalla táctil; se maneja con las teclas frontales y laterales

No tiene tienda de libros propia: los ebooks los tendrá que conseguir cada persona por su cuenta. Es compatible con formatos ePub (el más popular y que usan la mayoría de las librerías digitales), Mobi, TXT, PDF, JPG y PNG, aunque los últimos tres chocarán de inmediato con las limitaciones de la pantalla.

Qué no es

El comentario inmediato para cualquiera que haya usado un lector de este tipo es: por qué alguien usaría un dispositivo con una pantalla de 3,7 pulgadas y no un Kindle o similar, que ofrece 6 pulgadas (es decir, se puede leer más y mejor) con una mayor resolución (300ppp) y con iluminación propia.

Ahí creo que la respuesta es similar a la de “la mejor cámara es la que uno tiene a mano” a la hora de sacar una foto. Aunque creo que el Xteink X4 Pro es una propuesta de valor mejor que la del X3, este tipo de dispositivos no apunta a reemplazar un Kindle o similar; más bien es un complemento.

Es barato, es muy portátil, y es ideal para quienes tienen muchos tiempos muertos y buscan una distracción que no sea la del doomscrolling.

¿Pero no es mejor usar, por ejemplo, la pantalla del celular, que ya la tenemos encima, para leer? Sí, y no. Dependerá de cada uno; lo que resulta atractivo de Xteink (y de los múltiples competidores que tiene ahora) es que propone un uso deliberado. En el celular, las distracciones están a un dedo de distancia; aquí sacar este minilector de ebooks es poner una barrera física premeditada; decir “ahora voy a leer” y dedicarse a eso mientras el smartphone queda de lado. Y de paso no afecta a la batería del celular (en el Xteink dura semanas entre cargas).

El atractivo del Xteink X3 es que muy pequeño y liviano, por lo que puede llevarse en cualquier bolsillo sin que moleste

Con los smartphones Nxtpaper, por ejemplo, TCL trata de hacer algo similar en un único dispositivo (una perilla física que transforma al celular normal en un dispositivo de lectura, sin notificaciones ni distracciones).

¿Pero por qué un Xteink X3 y no un Kindle o un Kobo, que son medianamente compactos? Ahí es una cuestión de preferencias, y de costo. El Kindle más barato está hoy en 150 dólares (en EE.UU.); el Xteink X4 Pro está a 100 dólares con una pantalla de 4,3 pulgadas. Pero de nuevo, son complementarios: si el uso mayoritario será en casa, tiene mucho más sentido comprar un dispositivo con una pantalla grande, más cómoda (6, 8 o 10 pulgadas, y un precio que aumenta con el tamaño); por el contrario, para quienes están fuera, puede ser una solución que se puede dejar en la guantera del auto, o llevar en el bolsillo, y rescatar a voluntad sin que nos incomode si no se usa; y optar por un dispositivo más grande en casa, de la misma forma que podemos elegir ver una serie en el celular cuando vamos en el colectivo, y seguir en el televisor cuando estamos en casa. No hay una única modalidad de uso.

También hay algo de positivo en ir pasando páginas más rápido que en una pantalla más grande, por el simple hecho de que entra menos texto, que a alguna gente le puede llegar a resultar un aliciente para leer más.

Y como la pantalla de tinta electrónica queda siempre encendida, incluso si el dispositivo está bloqueado, sin gastar energía, puede ser una herramienta útil para quienes necesitan tener siempre visible información y no quieren andar manipulando una pantalla de un celular, que se apaga enseguida: un listado corto de precios o de códigos, un diagrama, etcétera; ahí que la pantalla del X3 no sea táctil puede ser beneficioso; en el X4 Pro se puede desactivar.

A propósito: Xteink no es compatible con la tienda de Amazon, pero los Kindle pueden leer ePubs sin problema (se pueden cargar vía email). Es posible sincronizar el progreso de lectura en ambos dispositivos, aunque requiere involucrar a KOReader, un lector alternativo para las plataformas Kindle y Kobo. En el Xteink, los libros se cargan vía la tarjeta microSD o enviándoselos al dispositivo por Wi-Fi.

Pruebas de galera

Quienes estén interesados en este tipo de dispositivos deben tener en cuenta que es un mercado que está madurando; Xteink presentó tres modelos en medio año, y hay jugadores más establecidos en el mundo de los ebooks, como Boox, que prometieron equipos del mismo tamaño (el Boox Palma); y hay otros, como el Obook5, un modelo muy parecido al X4 Pro, pero que también puede reproducir audiolibros. Y no sería raro que aparezca un modelo con una pantalla de 5″, un tamaño muy interesante también.

A la vez, los Xteink X3 y X4 Pro son los estándares de este segmento del mercado, así que hay más accesorios, y tienen una muy activa comunidad de usuarios y desarrolladores, que aprovechan que es una plataforma abierta para publicar mejoras a las funciones básicas con bastante frecuencia, y que hacen muy agradable leer en estos minilectores de ebooks.