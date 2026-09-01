Las ventas del Galaxy Z Fold8 son tan altas que Samsung tuvo que redefinir su estrategia de fabricación

El Galaxy Z Fold 8 está siendo un éxito de ventas para Samsung, lo que ha llevado a que el fabricante coreano redirija parte del volumen de componentes que ya tenía reservado para los dispositivos del año que viene para la fabricación de nuevas unidades.

Samsung se ha topado con dificultades para aumentar la producción del Galaxy Z Fold 8 con una demanda de los consumidores que ha superado con creces las mejores expectativas de la compañía, como informa el medio coreano ZDNet Korea.

El principal escollo al que se enfrenta se encuentra en torno a los CI de controladores de pantalla (Display Driver ICs o DDIs), un componente que sirve de puente entre el chip del móvil y el panel de la pantalla, y que es una pieza específica que fabrica una fundición de semiconductores con sede en Taiwán, UMC.

El Galaxy Z Fold8 tiene una pantalla frontal de 5,5", con un formato ancho, y un panel plegable interno de 7,6 pulgadas Shutterstock - Shutterstock

El problema es que este socio de Samsung ha alcanzado el límite de producción de estos componentes. La solución de la compañía coreana ha sido redirigir hacia el Galaxy Z Fold 8 el volumen de DDIs que ya tenía reservado para los dispositivos de 2027.

El Galaxy Z Fold 8 representa una apuesta renovada de Samsung por un nuevo factor de forma más ancho, de tipo pasaporte, en la pantalla exterior (relación de aspecto 10:16). Al desplegarse, pasa a un formato de tablet horizontal (4:3), igual que se abre un libro o el pasaporte, dejando atrás generaciones anteriores para acercarse a la tendencia que iniciaron dispositivos como la serie Pura X de Huawei.

Tras el lanzamiento del Galaxy Z Fold 8 en julio, la distribución del nuevo plegable se retrasó justo al poco de su puesta a la venta, e incluso Samsung se vio “obligada” a producir un millón más de unidades para cubrir la alta demanda por este nuevo dispositivo.