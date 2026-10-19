En las últimas dos semanas, un investigador en ciberseguridad observó cómo un pirata informático de habla china irrumpía en las páginas web de más de 100 empresas, entre ellas el fabricante de maquinaria agrícola Deere, la empresa de electrodomésticos SharkNinja y el fabricante de ‌motores Cummins.

Sin embargo, el hacker apenas hizo nada por ‌sí mismo.

En ⁠su lugar, el ciberdelincuente subcontrató la oleada de ataques casi en su totalidad a la inteligencia artificial, encargando a agentes de IA que dedicaran horas a sondear y acceder de forma autónoma a los sitios web seleccionados, según Snorre Fagerland, investigador principal de amenazas de la empresa de ciberseguridad NorForge.

En un informe facilitado a Reuters antes de su publicación el lunes, ​Fagerland dijo que ⁠el pirata informático era uno ⁠de varios que había descubierto mientras escaneaba la web en busca de instancias de Cairn expuestas inadvertidamente, una plataforma de código abierto de resolución de problemas basada en IA muy popular entre los hackers.

A ​partir del 2 de octubre aproximadamente, Fagerland dijo haber encontrado unas dos decenas de instancias de Cairn utilizadas para actividades maliciosas, lo que le permitió observar discretamente a los ciberdelincuentes mientras usaban sus herramientas ‌de IA en el mundo.

El informe de Fagerland sobre el pirata informático de habla china no revelaba los nombres de ​las víctimas, pero Reuters pudo determinar sus identidades tras analizar de forma independiente la actividad del ​hacker en Cairn.

En un momento de creciente inquietud por el poder de las herramientas autónomas de IA, Fagerland dijo que su hallazgo era una prueba real de que los agentes de IA disponibles en el mercado podían llevar a cabo intrusiones complejas de principio a fin sin intervención humana, lo que supone un aumento espectacular del poder de un único actor malintencionado.

“Ahora estamos en un mundo nuevo”, dijo Fagerland.

Reuters no pudo determinar en qué medida las brechas dieron lugar a una extracción no autorizada de datos.

Deere comunicó a Reuters que había tomado “las medidas correctivas necesarias” tras el incidente y que “no había indicios de que se hubiera accedido a información confidencial”.

SharkNinja señaló que el ataque ​había afectado a un sitio web independiente que solo contenía información de asistencia técnica sobre productos y que la amenaza había sido contenida.

Cummins indicó que estaba “investigando la denuncia de un posible ciberataque a un sitio web gestionado por uno de nuestros proveedores externos”.

Dos empresas más pequeñas también reconocieron haber sido víctimas de un ⁠ataque. Otras víctimas que figuraban en los datos de Cairn no respondieron a los mensajes.

Pocas instrucciones, muchos ataques

Uno de los piratas informáticos observados por Fagerland robó una gran cantidad de datos de tarjetas de crédito. Otro intentó utilizar agentes de IA para asaltar una ‌plataforma de intercambio de criptomonedas.

El hacker de habla china fue el más prolífico. A partir del 25 de septiembre, desató su ejército de IA contra sitios web de comercio electrónico de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Sus instrucciones eran concisas y esbozaban sus tácticas de intrusión preferidas en menos de 100 caracteres chinos. A finales de la semana pasada, sus agentes habían intentado irrumpir en más de 1200 sitios web. Las intrusiones exitosas solían requerir unas 23 horas de búsqueda y análisis de vulnerabilidades.

Fagerland estimó que la campaña, que parecía utilizar una combinación de DeepSeek, de China, y Claude Code, de Anthropic, había consumido tokens por valor de unos 5000 dólares, lo que supone unos 50 dólares por cada hackeo exitoso.

Fagerland —que lleva casi tres décadas trabajando en ciberseguridad— dijo que le habían impresionado algunas de las técnicas que los agentes utilizaban para comprometer a sus víctimas.

En un caso, tras no encontrar ninguna vulnerabilidad en la aplicación ‌pública de una gran empresa, los agentes de IA examinaron minuciosamente los registros digitales para localizar la infraestructura asociada, encontraron un panel de control público, descubrieron una sutil vulnerabilidad en la forma en que se procesaban ⁠los datos y, tras horas de ensayo y error, informaron de que la habían aprovechado para engañar al servidor y que este ejecutara comandos maliciosos.

“No es sencillo idear soluciones como esa”, afirmó Fagerland. “No es cosa ‌de script kiddies”.

El autor de Cairn, cuyo nombre de usuario en las redes sociales es “le1xia0”, acusó recibo de un mensaje de Reuters, pero no respondió de inmediato a ⁠una serie de preguntas.

En una publicación reciente en X, dijo que su plataforma era “un tipo innovador de arquitectura multiagente y no estaba diseñada para ⁠ataques informáticos. Si se utiliza para llevar a cabo ataques informáticos dañinos, esa no es mi intención".

No necesita supervisión

La capacidad de los sistemas de IA con agentes para descubrir vulnerabilidades de forma autónoma, llevar a cabo intrusiones y robar datos es motivo de creciente preocupación en todo el mundo.

Agentes rebeldes liberados inadvertidamente por grandes empresas de IA han logrado escapar de los laboratorios informáticos, han irrumpido en sitios web gubernamentales y han llevado a cabo intentos de ingeniería social no autorizados.

Corea del Sur y Japón se han visto sacudidos en las últimas semanas por una serie de ataques informáticos muy publicitados atribuidos a ciberdelincuentes que utilizan IA.

Los agentes de ‌IA se están convirtiendo cada vez más en elementos habituales del submundo ciberdelictivo.

En agosto, la empresa israelí ​Gambit Security descubrió que extorsionadores de habla rusa habían aprovechado la herramienta de IA Cursor de SpaceX para colarse en siete organizaciones. En septiembre, Gambit documentó una oleada impulsada por agentes de IA que provocó brechas de seguridad en 25 empresas y el robo de al menos 600.000 registros de tarjetas de crédito.

La semana pasada, la empresa de ciberinteligencia Bitsight señaló que en los foros de ciberdelincuentes se estaban multiplicando los debates sobre cómo utilizar agentes autónomos.

Fagerland dijo que anteriormente había dado por sentado que los agentes hackers necesitarían al menos ‌cierta supervisión.Señaló que ahora era obvio que la tecnología había superado esa etapa.

“El desarrollo en este campo es asombroso”, afirmó.

Raphael Satter/Reuters