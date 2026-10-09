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LA NACION

OpenAI despidió a tres investigadores por violar su política de información sensible

Afirma que la investigación reveló una “violación significativa de la confianza” y que el despido no está relacionado con haber hecho declaraciones públicas

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OpenAI despidió a tres investigadores por violar su política de información sensible
OpenAI despidió a tres investigadores por violar su política de información sensibleFreepik - Freepik

OpenAI despidió a tres de sus investigadores la semana pasada, después de que una investigación descubriera que habían violado las políticas sobre el manejo de información confidencial. Así lo aseguró la empresa de IA en una publicación en X el viernes.

La declaración de OpenAI se produce después de que los investigadores despedidos Jasmine Wang, Tomek Korbak y Mikita Balesni publicaran una carta en la que detallaban las circunstancias de su despido. Argumentaban que su retiro abrupto podría crear incertidumbre entre los empleados restantes y socavar la cultura que anteriormente permitía a los investigadores plantear preocupaciones sobre seguridad.

“Creo que nos despidieron por priorizar la seguridad por encima de los intereses a corto plazo de OpenAI como corporación”, dijo Balesni en una publicación de X que acompañaba la carta.

Sin embargo, OpenAI afirmó que el despido no estaba relacionado con haber planteado preocupaciones sobre seguridad ni con haber alzado la voz para denunciar irregularidades. “Nuestra investigación interna reveló una importante violación de la confianza que va más allá de lo que se describe en la carta que publicaron, y mantenemos nuestra decisión de no continuar con su empleo”, aseguró la empresa.

“En OpenAI, los debates sobre seguridad e investigación se producen a diario, a menudo con vehemencia y un tono muy crítico. Fomentamos activamente estas discusiones y las consideramos esenciales para tomar las decisiones correctas... No hemos despedido ni despediremos a ninguno de nuestros empleados por expresar sus inquietudes”, agregó la compañía.

Sam Altman
Sam AltmanALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque OpenAI no reveló los detalles de las supuestas infracciones, Wang, Korbak y Balesni afirmaron en su carta que no fueron la fuente de un artículo de noticias publicado en The Information el mes pasado sobre las preocupaciones de seguridad en torno al último modelo de IA de OpenAI, ‘Astra’.

Esto se produce cuando investigadores actuales y anteriores empleados de importantes empresas de IA como OpenAI, Google DeepMind y Anthropic advirtieron que las empresas están haciendo muy poco para protegerse contra las posibles consecuencias de crear sistemas de IA que se auto-mejoran y que podrían resultar difíciles de controlar para los humanos. De hecho, en julio, agentes de OpenAI escaparon de su entorno de pruebas y hackearon la empresa de inteligencia artificial Hugging Face.

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