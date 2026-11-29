La batería del teléfono puede agotarse incluso cuando la pantalla permanece apagada. Esto sucede porque algunas aplicaciones continúan ejecutando tareas en segundo plano, como sincronizar información, actualizar publicaciones, buscar redes cercanas o mantener servicios activos.

El consumo depende del modelo del celular, la configuración y los hábitos de cada persona. Sin embargo, hay aplicaciones muy populares que conviene revisar porque utilizan funciones que pueden demandar energía durante buena parte del día.

Así se puede evitar que se descargue la batería del celular

A continuación, las aplicaciones que consumen más batería de lo habitual y cómo solucionarlo.

1 Instagram:

Instagram puede mantener actividad cuando no está abierta para actualizar publicaciones, preparar contenido y recibir notificaciones. El uso frecuente de videos y fotografías también puede incrementar el consumo, especialmente cuando la aplicación permanece activa durante períodos prolongados.

Para reducirlo, conviene revisar las notificaciones y desactivar las que no sean importantes. También se puede limitar la actualización en segundo plano. En iPhone, se debe ingresar a Ajustes, General y Actualización en segundo plano. Allí se puede desactivar el permiso para Instagram. En Android, la ruta habitual es Ajustes, Aplicaciones, Instagram y Batería. Según el fabricante, se puede restringir el uso en segundo plano o elegir una modalidad optimizada.

2 TikTok:

TikTok utiliza recursos para cargar videos y preparar contenido, lo que exige energía, incluso cuando el usuario no se encuentra utilizando activamente esta aplicación.

TikTok es una de las aplicaciones que consume batería Shutterstock - Shutterstock

Una alternativa es revisar si está disponible el modo de ahorro de energía dentro de la configuración de TikTok y activarlo cuando se necesite prolongar la autonomía. También se pueden reducir las notificaciones y restringir su actividad de fondo desde los ajustes del teléfono.

3 Facebook:

Facebook puede actualizar publicaciones, cargar contenido y enviar notificaciones mientras el teléfono está en reposo. Si el usuario participa en muchos grupos o sigue numerosas páginas, la cantidad de alertas puede aumentar la actividad de la aplicación.

Para reducir ese gasto, se pueden desactivar las notificaciones que no aportan información importante y revisar los permisos de actualización en segundo plano. En Android, hay que entrar en Ajustes, Aplicaciones, Facebook y Batería. En iPhone, se puede modificar el permiso desde Actualización en segundo plano.

4 Google Maps:

Esta aplicación consume batería cuando utiliza el GPS para calcular recorridos, actualizar la ubicación o mantener una navegación activa. El gasto aumenta especialmente cuando se utiliza durante viajes largos, con la pantalla encendida y conexión permanente a internet.

Para evitar consumos innecesarios, hay que finalizar la navegación al llegar al destino y revisar los permisos de ubicación. Si no se necesita que la aplicación acceda a la posición en todo momento, se puede configurar para que lo haga únicamente mientras está en uso.

5 Gmail:

Gmail busca mensajes nuevos para mantener actualizada la bandeja de entrada y mostrar notificaciones. Si se utilizan varias cuentas o se reciben correos constantemente, esa actividad puede contribuir al gasto de batería.

Una opción es eliminar las cuentas que ya no se utilizan y revisar la configuración de sincronización. Si se necesita recibir correos laborales con rapidez, no es recomendable restringir todas las actividades. Lo mejor es conservar las notificaciones importantes y ajustar únicamente los procesos que no sean necesarios.

¿Cómo consultar qué aplicación consume más en el teléfono?

Antes de cambiar permisos, conviene revisar las estadísticas del dispositivo. En Android, hay que ingresar en Ajustes y buscar Batería o Uso de batería. En iPhone, se debe abrir Ajustes y seleccionar Batería. Ambos sistemas muestran qué aplicaciones utilizaron más energía durante el período consultado.

Cómo se carga la batería del celular

El consumo puede variar según el tiempo de pantalla y la actividad en segundo plano. Por eso, es importante observar ambos datos y no asumir que una aplicación es problemática solo porque aparece en los primeros lugares.

Cómo prolongar la batería sin perder funciones

La mejor estrategia consiste en identificar las aplicaciones que realmente consumen más energía y limitar solo las actividades innecesarias. Así se puede extender la duración de la batería sin dejar de recibir mensajes, correos o notificaciones importantes.