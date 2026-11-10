Cómo usar la IA para prepararte para una entrevista de trabajo: el prompt que recomiendan los expertos

La búsqueda de empleo exige hoy una preparación técnica donde la inteligencia artificial cumple un rol fundamental como aliada estratégica del postulante. Ante la incertidumbre de los encuentros presenciales o virtuales, estas herramientas agrupan datos dispersos y ordenan conceptos mediante un simple prompt. Copilot, plataforma desarrollada por Microsoft y OpenAI bajo modelos como GPT-4 y DALL-E 3, funciona como un tutor capaz de procesar el perfil del usuario para convertirlo en un discurso coherente ante los reclutadores.

Utilizar la IA para ganar confianza antes de una entrevista laboral es una herramienta útil y poderosa Matheus Bertelli - 11949553456 @ - (Fuente: Pexels)

Primeros consejos

Para los expertos, identificar cuál resulta la pregunta más compleja del proceso permite estar preparado. En este caso, la IA determina: “Una de las preguntas más temidas en una entrevista laboral es: ‘Háblame de ti’”.

Sobre el desafío central, la IA sostiene: ”Aunque parece abierta, los entrevistadores buscan que te enfoques en tu historia profesional, compartiendo tus logros y decisiones clave en menos de 2 minutos”. El consejo técnico resulta claro: “Siempre es bueno prepararse para cualquier pregunta incómoda y responder con honestidad y naturalidad”.

La inteligencia artificial da consejo para pasar una entrevista laboral de la mejor manera Shutterstock - Shutterstock

Para ejecutar esta tarea con eficacia, la plataforma sugiere mantener la respuesta “concisa y relevante” siguiendo una estructura lógica.

Proponé una breve introducción con nombre y formación académica.

Pedí destacar experiencias laborales que guarden relación directa con el puesto buscado.

Recomendá enumerar habilidades clave como liderazgo, resolución de problemas o destreza técnica.

Finalmente, sugerí mencionar los objetivos profesionales y su encaje dentro de la empresa. Este método busca reducir la ansiedad y maximizar el impacto durante los minutos iniciales del encuentro.

Por otro lado, la consulta sobre el mercado laboral actual permite conocer cuáles puestos requieren mayor talento. La IA afirma que “en el mercado laboral actual, hay varios puestos que son especialmente demandados”. El listado incluye expertos en ciberseguridad, especialistas en Data Science, Business Intelligence, personal de enfermería, marketing digital, logística, técnicos especializados, ejecutivos de cuentas, operarios y especialistas en estética.

El auge del trabajo remoto y el comercio electrónico explica gran parte de este cambio en la demanda global y local. La tecnología, además de entrenar al candidato, permite explorar los nichos donde las oportunidades crecen ante un entorno digital cambiante.

El uso del prompt correcto transforma el miedo ante la hoja en blanco en una ventaja competitiva real. Al estructurar la trayectoria profesional mediante la asistencia de la IA, el aspirante logra claridad en su mensaje y seguridad en su discurso.

El uso de la IA puede prepararte mejor antes de una entrevista laboral con preguntas que te mostrarán mejor frente al resto de los postulantes Freepick

Prepararse con estos modelos permite alinear las competencias propias con los requerimientos específicos de cada empresa, un factor determinante en tiempos de alta competencia por puestos calificados.

Guía para hacer un prompt que te prepare para una entrevista de trabajo

Según IPL Universidad, un prompt correcto sería:

“Actúa como un reclutador experto en el puesto de [Escribe aquí el nombre del puesto, ejemplo: Especialista en Marketing] en la empresa [Nombre de la empresa]. Vamos a hacer una simulación de entrevista. Haceme una sola pregunta a la vez. Yo te responderé, y tú debés evaluar mi respuesta, decirme qué estuvo bien, qué faltó y cómo mejorarla antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Comenzamos?“.

Este segundo prompt sirve para practicar respuestas claras y concisas:

“Ayudame a redactar y pulir una respuesta para la típica pregunta: ‘Contame sobre un momento en el que [ejemplo: resolviste un conflicto en equipo / manejaste un proyecto bajo presión]’. Basándote en mi experiencia [pegar resumen de tu experiencia o CV], estructura usando el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) para que sea impactante y dure menos de 90 segundos.”

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA