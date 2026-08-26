Conocé cuál es la foto que tomó la NASA el día de tu cumpleaños: cómo encontrarla

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés) ofrece una herramienta gratuita que permite descubrir cómo era el universo el mismo día en que naciste, a partir de las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble

La propuesta que se encuentra disponible desde hace varios años, se popularizó de nuevo en redes sociales gracias a lo simple y llamativo de su resultado.

Con solo ingresar el día y el mes de nacimiento, el sitio muestra una fotografía real captada por el telescopio en esa fecha del calendario, aunque corresponda a un año distinto.

Conocé las imágenes tomadas por la NASA NASA

A continuación, te explicamos paso a paso cómo acceder a tu propia foto:

1 Ingresar al sitio oficial de la NASA

Para encontrarla de manera rápida, la herramienta se encuentra en la página del Goddard Space Flight Center, en la dirección imagine.gsfc.nasa.gov/hst_bday.

Es un sitio oficial, gratuito y no requiere registro ni descarga de aplicaciones.

2 Completar el día y el mes de nacimiento

Luego y una vez dentro, hay que seleccionar el día y el mes en los menús desplegables y presionar el botón “Siguiente”, para que el sistema busque la imagen correspondiente en su base de datos.

3 Descubrir la imagen del universo en esa fecha

Es importante destacar que el sitio muestra una de las 366 fotografías seleccionadas por especialistas de la NASA, una para cada día del año, capturadas por el Hubble a lo largo de sus más de tres décadas de observaciones.

Cada imagen viene acompañada de una breve descripción del objeto astronómico que se observa: nebulosas, galaxias, cúmulos estelares y otros fenómenos del espacio profundo.

4 Compartir el resultado

La página permite guardar o compartir directamente la imagen obtenida, lo que explica en parte por qué esta herramienta se viraliza cada cierto tiempo en redes sociales, en la misma línea que otros contenidos que invitan a descubrir datos personales a partir de la fecha de nacimiento.

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés) ofrece una herramienta gratuita que permite descubrir cómo era el universo el mismo día en que naciste, a partir de las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble La propuesta que se encuentra disponible desde hace varios años, se popularizó de nuevo en redes sociales gracias a lo simple y llamativo de su resultado. Con solo ingresar el día y el mes de nacimiento, el sitio muestra una fotografía real captada por el telescopio en esa fecha del calendario Sergei Grits - AP

Qué pasa si no hay una foto exacta para esa fecha

En los casos en que no exista una imagen registrada para el día exacto, el sitio muestra una fotografía tomada en una fecha cercana del calendario, para que ninguna persona se quede sin su resultado.

Otras curiosidades sobre el telescopio Hubble

Lanzado en 1990, el Hubble orbita la Tierra a más de 500 kilómetros de altura y sigue en funcionamiento más de tres décadas después, algo poco habitual para un instrumento espacial de su generación.

A lo largo de su historia captó imágenes icónicas como los “Pilares de la Creación” y contribuyó a calcular con mayor precisión la edad del universo, estimada en unos 13.800 millones de años.

Conocé cuál es la foto que tomó la NASA el día de tu cumpleaños: cómo encontrarla (Foto: FreeP¡CK)

Una forma distinta de festejar el cumpleaños

Más allá de lo curioso del dato, la herramienta es también una manera de acercar la astronomía al público general y recordar la magnitud del universo que nos rodea.

Conocer cómo cambió la observación del espacio en las últimas décadas ayuda a dimensionar el valor de este tipo de registros.