Cómo es tu personalidad, según el día en que naciste

Aunque durante décadas la hija menor de Los Locos Addams fue conocida en toda Latinoamérica como Merlina, el estreno de la serie de Netflix devolvió al personaje su nombre original: Wednesday (Miércoles). La elección no es casual, ya que su creador se inspiró en un clásico poema infantil británico conocido como Monday’s Child, que describe los días de la semana a través de rimas y rasgos.

En esa tradición, el verso dedicado al miércoles dice: “El niño del miércoles está lleno de pena”. Una descripción que parece encajar con la personalidad oscura, irónica y algo apática que caracteriza a Merlina. A partir de este detalle, muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué revela el día de la semana en que nacieron sobre su forma de ser. La astrología sostiene que no solo el signo zodiacal o el ascendente influyen en la personalidad, sino también el día exacto del nacimiento.

Jenna Ortega es quien interpreta a Wednesday en la serie de Netflix (Foto: Redes Sociales)

A continuación, te presentamos qué dice tu carácter según los expertos, dependiendo de en qué día de la semana llegaste al mundo:

Domingo

Los nacidos en domingo están regidos por el Sol, símbolo de vitalidad y brillo. Suelen destacarse por ser creativos, seguros, expresivos y líderes natos. El domingo, como inicio de la semana, refuerza su papel protagónico en la vida social y profesional.

Lunes

Bajo la influencia de la Luna, quienes nacen este día tienden a ser sensibles, empáticos y protectores. Suelen dar gran valor a la familia y al cuidado de los demás, con una fuerte intuición que guía muchas de sus decisiones.

Martes

El martes responde a Marte, dios de la guerra. Por eso, las personas de este día suelen ser valientes, decididas y con un espíritu combativo. Tienen energía de sobra, aunque a veces pueden mostrarse impacientes o temperamentales.

Miércoles

Gobernado por Mercurio, planeta de la comunicación y los viajes, este día da lugar a individuos versátiles, ingeniosos y sociables. Son grandes conversadores y suelen adaptarse con facilidad a los cambios. Eso sí, también pueden pecar de inquietos o dispersos.

La madre de Wednesday explica en la serie por qué decidió ponerle ese nombre

Jueves

La influencia de Júpiter, conocido también como Thor en la mitología nórdica, marca a los nacidos en jueves como optimistas, alegres y generosos. Se los asocia con la expansión y la buena fortuna, lo que los convierte en el alma de muchas reuniones.

Viernes

Regido por Venus, planeta del amor y la belleza, este día brinda una personalidad romántica, artística y encantadora. Son personas sociables, con gran aprecio por la estética y las relaciones, aunque a veces pueden ser algo idealistas.

Sábado

Bajo el dominio de Saturno, los nacidos en sábado se destacan por ser disciplinados, trabajadores y responsables. Tienen un fuerte sentido práctico y suelen mostrar una madurez temprana, aunque también cierta seriedad frente a la vida.

¿Cómo puedo saber qué día de la semana en que nací?

Para saber qué día de la semana uno nació solo debe preguntar en el buscador de Google de la siguiente manera: “¿Qué día de la semana fue el [poner la fecha en cuestión]?“. Y Google dará una respuesta automática.