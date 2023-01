Crearon un robot metálico minúsculo que se derrite para pasar por cualquier lado, como Terminator

escuchar

Un grupo de investigadores de la Universidad China en Hong Kong logró algo inédito: un robot capaz de derretirse, de pasar de estado sólido a líquido y luego rearmarse.

No lo dejaron al sol en un mediodía de verano en el medio de la ciudad, o en algún otro espacio tórrido del país: recurrieron a una alternativa reversible.

Así, crearon un dispositivo metálico que puede pasar de sólido a líquido y viceversa, y recuperar su forma original cuando se solidifica, como explican en Cell.

El material es una “máquina de transición de fase sólido-líquido magnetoactiva”, y está hecho de galio, un material que se derrite a 29,8 grados centígrados (así que sí sufriría nuestro verano), al que le agregaron micropartículas magnéticas de neodimio-hierro-boro.

Estas partículas le permiten al robot reaccionar frente a un campo magnético para moverse, e incluso trepar paredes o saltar grietas de más de 20 mm (el robot es muy pequeño, y camina a 1,5 metros por segundo).

Para demostrar la ductilidad del robot, sus creadores le dieron forma de figura de Lego y lo encerraron en una mini prisión, y luego lograron que “escapara” derritiéndose y pasando a través de los barrotes.

La referencia obligada es a Terminator 2, donde John Connor y el Terminator original son perseguidos por un robot hecho de un metal que le permite cambiar de forma y recuperarse de escopetazos en la cara.

Pero al igual que el otro robot que mostraron en septiembre último en la universidad de Taiwán, y que también es capaz de cambiar de forma, transformarse en pedacitos y hacerse líquido, la misión principal de estos robots -experimentales, por ahora- es ayudar a la humanidad.

Gracias a su forma maleable podrían usarse para explorar lugares donde no hay un acceso sencillo, como un derrumbe, un reactor nuclear o el interior de maquinaria que no se puede desarmar. O se podrían usar para capturar un objeto extraño (envolviéndolo en su versión líquida) y luego llevarloa otra parte. Por ahora, no obstante, su hábitat es el laboratorio.

LA NACION

