escuchar

Estos días, un muy nuevo y excelente medio online sobre nuevas tecnologías, 404 Media , nacido en agosto y al que recomiendo prestar atención, dio a conocer no uno sino dos bloopers de esos que hacen historia. El primero, ya se ha probado cierto. 404 Media tiene detrás al eauipo de Motherboard, uno de los productos periodísticos de la canadiense y ahora en bancarrota Vice Media.

El primer blooper tiene que ver con una conferencia para programadores que se emite online, llamada Devternity (combinación de las palabras Developer, programador, y Eternity, eternidad), organizada por el desarrollador Eduards Sizovs. Presencial desde su fundación en 2015 en Latvia y bastante popular antes de la pandemia, ahora se volvió virtual. La novedad este año fue que Sizovs anunció la participación de al menos dos speakers (Anna Boyko y Natalie Stadler) que son fakes creadas por medio de inteligencia artificial y una cucharada de ingeniería social. A días del evento, la revelación de 404 Media obligó a Sizovs a reconocer el fraude y, todo indica, no habrá Devternity esta vez. El sitio de la conferencia dice que las entradas están agotadas. Online y sold out; algo no cierra.

Pero sobre llovido mojado. Además de haber fraguado dos oradoras de su malhadada conferencia para programadores, 404 Media dio a conocer luego que Sizovs sería el responsable de una popular cuenta de Instagram para programadores, Coding Unicorn y que –se suponía– le pertenecía a la atractiva Julia Kirsina. Hasta hace unos días, Kirsina tenía además un perfil en LinkedIn, que ahora ya no existe. Es cierto que el estilo de la cuenta a uno le encendía todas las alarmas, al revés que las de –por citar solo dos– la música, comediante y divulgadora científica Elle Cordova, muy divertida y con 431.000 seguidores, o la física, gamer y también divulgadora Tiny Toxic Tofu, para fans de la física, con 13.000 seguidores. Pero este recelo podía deberse simplemente a un prejuicio.

La página de una conferencia online dice que agotó las entradas; raro Ariel Torres

Ahora, 404 Media obtuvo una serie de registros de números IP que muestran que la misma persona (Sizovs) invitaba a seguir la cuenta de la supuesta desarrolladora y luego ese mismo IP se logueaba en dicha cuenta. El artículo de 404 Media salió el 27 de este mes. La cuenta Coding Unicorn, que tiene 115 seguidores, dejó de postear justo diez días antes. Según todo indica, la persona que aparece como cara visible de Coding Unicorn sería una modelo. Sus reels, que es uno de los formatos preferidos por los influencers y que los muestran hablando e interactuando con sus audiencia, son escasos, sospechosos y solo excepcionalmente Kirsina aparece realmente hablando. De suyo, una cuenta con este número de seguidores tiene cientos de videos en el formato reel.

La noticia está en desarrollo y añadiremos más datos, en el caso de que surja nueva información.

Temas Inteligencia artificial