Los directores ejecutivos de OpenAI y Anthropic fueron citados a comparecer ante una comisión australiana

Los directores ejecutivos de OpenAI y Anthropic han sido citados a comparecer ante una comisión de investigación del Senado australiano sobre inteligencia artificial. Así lo informó el domingo el jefe de la investigación, días después de que se revelara que un bot de OpenAI había pirateado la base de datos del sistema de salud del país.

La filtración de datos de Medicare es uno de los incidentes más sonados de agentes de IA que acceden a sistemas externos fuera de los Estados Unidos.

Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic, han recibido solicitudes por escrito para comparecer ante la comisión de investigación, que celebrará audiencias públicas en la capital, Canberra, el jueves, según informó un portavoz de la senadora Sarah Hanson-Young, del partido Verdes australiano, que preside la investigación.

La filtración de datos de Medicare, condenada por el primer ministro Anthony Albanese, es uno de los incidentes más sonados de agentes de IA ChatGPT

OpenAI y Anthropic no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral.

La incursión del agente de OpenAI en una de las agencias gubernamentales más utilizadas del país podría llevar al gobierno laborista de Albanese a endurecer las leyes específicas sobre IA que está preparando para el próximo año. Esto añadiría presión a las relaciones entre Australia y Estados Unidos, ya puestas a prueba por la prohibición de Canberra del uso de redes sociales por parte de adolescentes, según expertos en política tecnológica.

La investigación del Senado examina los posibles impactos de la IA y los centros de datos en las comunidades, las industrias, el agua y la energía australianas. Es una de las varias investigaciones estatales y federales sobre la inteligencia artificial.

“Sam Altman tiene que responder preguntas importantes sobre el ataque de OpenAI a los sitios web del gobierno australiano”, declaró Hanson-Young. Altman y Amodei “deben dar la cara, responder a las preguntas del Senado y mantener una conversación honesta sobre cómo debería ser una regulación eficaz y duradera de este sector”, añadió.

Los directores ejecutivos de OpenAI y Anthropic han sido citados a comparecer ante una comisión de investigación del Senado australiano sobre inteligencia artificial PeopleImages - Shutterstock

Albanese, quien reveló el jueves la infracción de Medicare ocurrida en junio, la calificó de “inaceptable” y dijo que había expresado su “extrema preocupación” a Altman.

OpenAI afirma que solo tuvo conocimiento de la brecha de seguridad —una de al menos cuatro en sitios web del gobierno australiano— en agosto. Asegura que el incidente no fue intencional y no comprometió ninguna información privada.

¿Qué pasó en Australia?

Australia informó el jueves pasado que un agente de OpenAI vulneró un portal gubernamental de datos sanitarios, en junio, obteniendo acceso no autorizado a los archivos. El primer ministro Anthony Albanese dijo que el agente de OpenAI obtuvo acceso no autorizado al portal de estadísticas médicas de Medicare, el programa de seguro sanitario universal de Australia, mientras investigaba sobre el gasto médico público.

“Las pruebas de las que se dispone actualmente indican que no se ha producido una vulneración más amplia de la red. No obstante, esta situación es, obviamente, inaceptable”, dijo Albanese a los periodistas el miércoles en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, también advirtió de que otros tres sitios web gubernamentales relacionados con la salud podrían haberse visto afectados por la actividad del agente de OpenAI, aunque no confirmó que eso hubiera ocurrido.

En un comunicado, OpenAI afirmó que su “investigación no encontró pruebas de que se hubiera accedido a historiales de pacientes”.