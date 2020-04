Crédito: Shutterstock

Débora Slotnisky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 14:58

Las recomendaciones habituales que indican limitar el uso que los niños hacen de las pantallas han quedado obsoletas en época de cuarentena . Y es que, a través de las pantallas, los chicos pueden no solo hacer las tareas escolares, sino estar en contacto con sus amigos y familiares mientras viven el aislamiento social.

Frente a este nuevo panorama, los especialistas están reconfigurando las pautas que suelen dar a los padres. Por ejemplo, en el marco del seminario online organizado por la organización sin fines de lucro Chicos.net , "Convivencia 24 hs, familia conectada y pantallas. Cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en el proceso de cuarentena", el psicoanalista y terapeuta familiar José Nesis explicó que no hay expertos para abordar qué hacer frente a esta crisis sanitaria: "Todo lo que se está poniendo en práctica en todo el mundo tiene que ver con experiencias pasadas que no tienen que ver con esta situación de pandemia actual, por lo que estamos haciendo camino al andar".

Crédito: Shutterstock

En este panorama, Marcela Czarny , fundadora y presidente de Chicos.net, señala que lo más importante por estos días no es que los niños aprendan nuevos contenidos, sino que vivan esta nueva experiencia relacionada con el aprendizaje en general, considerando que los colegios no fueron diseñados para brindar clases a distancia, sino presenciales. "Los niños también viven esta incertidumbre porque no saben cuándo van a regresar al colegio, no saben cómo los padres van a sostener los gastos, y los miedos de los padres se transmiten a sus hijos".

Qué están haciendo los chicos con sus dispositivos

Respecto a la exposición de los niños frente las pantallas, Nesis sostiene que tenemos que ser más flexibles, establecer rutinas laxas y adaptadas a esta circunstancia. "Vamos a ver que los niños se van a cansar de estar tantas horas frente a la pantalla, y querrán volver a conectarse con lo real", anticipa. Para esto, Nesis aconseja a los padres generar espacios de juegos y ser flexibles con los horarios las comidas.

A propósito, Demian Falestchi , que es CEO & cofundador de la agencia de marketing con foco en niños Kids Corp, en el marco de su webinar "10 predicciones para el ecosistema digital infantil", comentó que en la primera semana de cuarentena estudiantil el uso de aplicaciones móviles y websites de juegos y experiencias educativas para niños se incrementó 70% en Argentina, y la segunda semana creció un 7%.

Dentro de las aplicaciones móviles más elegidas se encuentran Talking Tom 3 y Barbie Dremahouse Adventures . En tanto, dentro de la categoría de educación, uno de los recursos más utilizados es Edmodo . "También se observa un incremento por parte de los niños de entre 5 y 10 años en el uso de juegos de eSports, de títulos clásicos como Minecraft y de mensajería como Houseparty ", acota. Y agrega que los padres deberían seleccionar herramientas digitales para que sus hijos sigan en contacto con sus amigos.

Crédito: Shutterstock

Por otra parte, la semana del 16 de marzo fue la que mayor audiencia infantil llegó a YouTube en lo que va de 2020. Frente a esto, Falestchi explicó: "Una tendencia novedosa es que los padres se están involucrando más para observar qué tipo de contenido miran sus hijos para verificar que sean seguros". Al respecto, otro dato llamativo: está creciendo exponencialmente los videos con rutinas de ejercicios físicos para niños.

Más allá de que los menores tengan más permisos para utilizar smartphones, computadores y tablets, Nesis concluye: "Este es un momento ideal para la revalorización de los vínculos . Por eso dediquemos por lo menos 5 minutos a cinco personas distintas entre familiares y amigos. Porque ese contacto breve, pero sistemático, sirve para disminuir la carga de miedo en los adultos, y los menores también tienen derecho a sentir lo mismo frente a la pandemia". Por último los especialistas rematan: "Lo lúdico es el recurso que ellos tienen muy importante y debería estar privilegiados en este contexto. Ya sean juegos con pantallas, cocinar juntos, juegos de mesa, los adultos tenemos que generar momentos de comunicación con los chicos porque cuando ellos sean grandes recordarán esta vivencia".

A pesar de la crisis sanitaria que estamos atravesando, Nesis es optimista: "Hoy estamos en un momento muy difícil porque son los primeros días, pero nos vamos a acostumbrar mucho más rápido de lo que imaginamos, porque como especie somos muy adaptativos".