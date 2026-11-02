Cyber Monday 2026: cinco sitios para ver qué descuentos son reales y encontrar quién vende más barato

Aunque el comercio electrónico local crece año tras año, datos del Estudio Mid Term 2026 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) revelan que el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante este año.

Además, el informe de esta cámara informó que durante el primer semestre el ecommerce argentino alcanzó una facturación de $19.533.815 millones, impulsado por 181,5 millones de órdenes de compra (+21%) y un ticket promedio de $107.597.

En este contexto llega una nueva edición del Cybermonday, evento clave para el comercio electrónico nacional. Este año se realizará del 2 al 4 de noviembre -aunque algunas empresas lo extienden toda la semana estos tres días son las fechas oficiales-, y contará con la presencia de aproximadamente 800 firmas de todo el país.

Desde la CACE destacan que más allá de los descuentos y promociones otros grandes impulsores de este evento son la posibilidad de abonar en cuotas sin interés, las entregas rápidas, la garantía de la devolución y el botón de arrepentimiento.

Entre las novedades de la edición de 2026 se destacan:

Nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas que permitirán a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, cuotas sin interés y marcas destacadas.

que permitirán a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, cuotas sin interés y marcas destacadas. Cybot, el bot conversacional desarrollado con inteligencia artificial, que asistirá a los usuarios en la búsqueda de productos y marcas, ofreciendo recomendaciones y una experiencia más ágil dentro del www.cybermonday.com.ar.

Por otro lado, esta edición contará con 10 categorías: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes y Fitness; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Motos y Autos; Servicios y Varios.

Y varias promociones y secciones especiales como Megaofertas, Sección Descolocados, Noche Bomba, un ranking de los productos más populares entre los usuarios y buscador de beneficios bancarios, entre otras.

Varios sitios analizan la evolución de los precios a lo largo del tiempo en las principales tiendas para determinar si las del Cyber Monday son ofertas reales o no Shutterstock - Shutterstock

Cinco sitios para comprar mejor

Lo que suele suceder cuando las tiendas anuncian sus “grandes descuentos” es que los consumidores se preguntan si son reales o si los comercios subieron el precio los días anteriores para mostrar una gran rebaja durante el Cybermonday.

¡No desesperen! Algunos sitios pueden ayudarnos a responder estas dudas y comprar con la seguridad de conseguir una verdadera oferta:

Cero verso: Este sitio registra precios de productos de Mercado Libre y permite consultar su evolución en el tiempo. Quienes ingresen a esta página podrán ver la leyenda “bajó de verdad”, cuando el producto realmente registró un descenso en su precio; o “puro chamuyo”, cuando se publica un producto con un descuento irreal. Quienes naveguen en este sitio podrán, también, ver el mejor precio de un producto específico o las “oportunidades” del día.

En primer lugar, cabe destacar que aplica solamente a productos publicados en Mercado Libre. “Muchas publicaciones muestran un precio tachado y un ‘% OFF’. El problema: ese ‘antes’ lo pone el vendedor y muchas veces nunca fue el precio real. Cero Verso existe para eso: para que sepas si el descuento es de verdad”, explican desde este sitio web.

¿Cómo funciona? Cero Verso anota el precio todos los días. Cada mañana se registra el precio más bajo de 3592 productos y el ‘antes’ que muestra Mercado Libre. Luego lo compara con su propio historial. Para cada producto calculan su precio habitual, es decir, la mediana de sus precios de los últimos 30 días. Así un “día raro” no distorsiona la cuenta. Y, por último, dan un veredicto que puede ser una de estas cinco opciones:

Precio más bajo registrado: hoy está más barato que los días que se habían registrado

hoy está más barato que los días que se habían registrado Bajó de verdad: está al menos un 10% por debajo de su precio habitual

está al menos un 10% por debajo de su precio habitual Medio verso: bajó algo, pero bastante menos de lo que dice el cartel

bajó algo, pero bastante menos de lo que dice el cartel Puro chamuyo: el cartel dice “% OFF”, pero frente a su historial el precio no bajó

el cartel dice “% OFF”, pero frente a su historial el precio no bajó Precio normal: sin oferta real hoy.

“Necesitamos al menos 7 días de historial para opinar. Los productos que recién empezamos a seguir aparecen como ‘Recién llegado’”, explican desde Cero verso.

ComparaYa es un buscador de productos y comparador de precios que permite buscar y encontrar entre 73 tiendas y comparar más de 539.000 productos.

“Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar el producto ideal al mejor precio, facilitando la búsqueda sin necesidad de abrir múltiples pestañas a la vez, y simplificando la comparación de productos online en la Argentina”, explican los desarrolladores de esta página.

Utilizarla es muy sencillo, solo basta con escribir el nombre de un producto en el buscador para que se muestren las diferentes opciones disponibles en las tiendas locales. Al hacer “clic” en el producto deseado, se podrá ver una comparación de precios para poder elegir la mejor oferta.

Por último, una vez que el usuario elige la mejor opción, hace clic en “Ver oferta” y el sitio lo direcciona a la tienda para que pueda completar la compra.

Además, permite ofrecer la posibilidad de recibir “alerta de precio”, observar el “historial de precios”, reseñas de productos y dónde conviene comprar si se quieren comprar varias cosas en un solo carrito.

Precialo: se trata de un buscador de productos basado en los catálogos de las tiendas más importantes de nuestro país. Como en los casos anteriores, en este sitio web se analiza y monitorea cada precio para ayudar a los usuarios a encontrar ofertas reales que le harán ahorrar tiempo y dinero en cada compra. También permite ver el historial de precios e incluir alertas personalizadas para que el usuario sea notificado por email si el precio del producto deseado baja.

SoloPrecio es otra de las opciones que sirve para rastrear ofertas, cupones y descuentos en 288 tiendas de la Argentina. Para poder verificar los precios, esta web lee la publicación real y solo muestra el precio si la lectura tiene menos de 24 horas.

¿Cómo se ordenan los resultados? Dentro de cada producto, las tiendas van de la más barata a la más cara, y en las búsquedas se pueden ordenar por precio.

Además, el usuario podrá ver debajo del producto buscado algunas leyendas que lo orientan sobre las fluctuaciones del precio, advirtiendo, por ejemplo: “está caro, estuvo $200.000 menos el mes pasado”, o “el precio es normal”.

Historial.com: Como su nombre lo indica, este sitio web permite buscar y ver los precios históricos de los productos que se venden en las principales tiendas argentinas para poder asegurar que efectivamente sean ofertas reales y, al mismo tiempo, guarda precios antiguos para ayudar a realizar compras informadas.

Los usuarios podrán realizar la búsqueda por nombre, marca o código de barras. Cuando realizan la búsqueda, verán que aparece el mismo producto en varias tiendas y se indicará en qué tienda se registra el “mejor precio” con posibilidad de hacer “clic” para dirigirse directamente a la tienda para realizar la compra. Otro dato interesante es que debajo del precio se indica el porcentaje de descuento real del producto, en caso de que sea el caso.

Con estos sitios ya podrán tener la seguridad de estar comprando con un descuento real y en la tienda que lo vende más barato. Pero aconsejamos comprar en tiendas oficiales y reconocidas, sobre todo durante el Cyber Monday (el sitio tiene los links a todas las tiendas que participan); además, es importante prestar atención a los costos ocultos, como el costo de envío, costo de financiación y políticas de devolución, para que puedan realizar la transacción de manera segura y sin sorpresas desagradables.