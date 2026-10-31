Así es el doodle de Google para celebrar Halloween este 31 de octubre

Este sábado 31 de octubre se celebra Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, una tradición que cada año reúne a millones de personas alrededor del mundo. Como parte de los festejos, Google decidió sumarse a la celebración con un doodle especial, que reemplazó su clásico logotipo por una ilustración inspirada en esta fecha.

En esta oportunidad, el buscador presentó un diseño en el que las letras de Google aparecen representadas como sombras oscuras sobre un fondo de tonalidades verdes. Además, se observan pequeños murciélagos que sobrevuelan el nombre de la compañía.

Google cambió su logo por Halloween 2026: qué significa el doodle de este 31 de octubre

Google compartió un mensaje para explicar el significado de su propuesta: “¡Buu! ¡Este doodle anual celebra Halloween 2026! Hoy, personas de todo el mundo disfrutan de una película de terror, se disfrazan o salen a pedir dulces de puerta en puerta. La ilustración de este año está inspirada de manera divertida en el arte tradicional de las marionetas de sombras”.

Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre

El origen de Halloween se remonta a una antigua festividad celta conocida como Samhain, que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno. Según las creencias de aquella época, durante la noche del 31 de octubre la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más débil, por lo que los espíritus podían regresar a la Tierra.

Halloween se celebra cada 31 de octubre en distintos países del mundo (Foto: Freepik)

Para protegerse, las comunidades encendían hogueras y utilizaban disfraces o máscaras con la intención de ahuyentar a los espíritus. Con el paso de los siglos, estas costumbres se mezclaron con tradiciones cristianas vinculadas al Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre.

Actualmente, Halloween se transformó en una celebración popular, caracterizada por los disfraces, las calabazas decoradas, las películas de terror y el tradicional pedido de golosinas. Aunque tiene especial importancia en Estados Unidos, también ganó presencia en la Argentina y otros países, donde cada vez más personas participan de los festejos.