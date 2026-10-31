Argentina a la vanguardia mundial: RecuperoDatos.com, referente en recuperación de servidores, RAID, NAS y datos empresariales

Una falla en un servidor, un sistema RAID que deja de funcionar, una base de datos dañada o un ataque de ransomware pueden interrumpir en minutos procesos comerciales, administrativos, financieros e industriales. En una empresa, el valor del dispositivo suele ser ínfimo frente al valor de la información que contiene.

Por eso, cuando los datos dejan de estar disponibles, la prioridad es determinar rápidamente qué ocurrió, preservar la información y definir el procedimiento adecuado para recuperarla. RecuperoDatos.com es el laboratorio de recuperación de datos con más de 30 años de experiencia y de mayor prestigio en Latinoamérica. Su trayectoria abarca casos de alta complejidad, como la recuperación de datos en servidores, sistemas RAID y NAS, además de bases de datos

El desafío es doble: recuperar el archivo y reparar la base de datos dañada

La compañía brindó capacitaciones a la Policía Federal Argentina, Gendarmería y otros organismos. Es el único laboratorio de Latinoamérica elegido como partner por Western Digital, SanDisk y Seagate, tres gigantes mundiales del almacenamiento. Un reconocimiento que marca la diferencia: si los propios fabricantes confían en RecuperoDatos.com, vos también podés hacerlo.

Además, cuenta con más de 1.000 calificaciones positivas en Google, una tasa de éxito superior al 98% y más de 10.000 casos exitosos. Su equipo de ingenieros combina experiencia, tecnología especializada y procedimientos orientados a preservar la confidencialidad, reducir los tiempos de recuperación y minimizar el impacto de la pérdida de información sobre las operaciones de sus clientes.

Recuperación de bases de datos: un doble desafío técnico

En estos casos, el objetivo no es solamente recuperar el archivo de la base de datos (.mdf, .sqlite, etc.), sino que al estar funcionando al momento del siniestro esta puede quedar dañada (similar a lo que sucede cuando la PC de apaga de repente y daña el archivo que tenía abierto), por lo cual el desafío es doble recuperar el archivo y reparar la base de datos dañada para que la base de datos vuelva a funcionar correctamente.

Se recomienda a los administradores de servidores y bases de datos que hagan copias fuera de los servidores productivos

Si eso no es factible, se debe intentar recuperar los backups de las bases de datos que en ocasiones la guardan en el mismo RAID (o disco) en el cual están ejecutando la base de datos productiva que se dañó.

“Siempre recomendamos a los administradores de servidores y bases de datos que hagan copias frías (fuera de los servidores productivos), para que en caso de dañarse el servidor no se pierdan los datos”, explicó el ingeniero Hugo Adrian Francisconi, encargado del laboratorio y especialista en la recuperación de datos de RAID y servidores.

Virtualización de servidores: cuando recuperar los datos se vuelve más complejo

Aquello que simplifica la administración de los sistemas informáticos puede complicar enormemente la recuperación de datos e incluso, en determinados escenarios, hacerla imposible. Tecnologías como VMware, Microsoft Hyper-V, Proxmox o Nutanix permiten administrar múltiples servidores y sistemas de manera centralizada. Sin embargo, cada nueva capa de abstracción agrega complejidad cuando se produce una falla grave. Un ejemplo especialmente complejo es VMware vSAN, donde la información de las máquinas virtuales se reparte entre múltiples servidores y discos físicos, y recuperarla puede requerir reconstruir diversas estructuras interdependientes. A esto se suma otro riesgo: tecnologías propietarias o poco difundidas, como ciertas implementaciones como Dell EqualLogic, HPE EVA, HPE MSA, HPE 3PAR, Infiniti, IBM Storwize, pueden requerir herramientas especiales de recuperación, dificultando aún más el proceso.

Capas de virtualización y almacenamiento en servidores, máquinas virtuales, hipervisores y discos físicos, y la complejidad de recuperación de datos en VMware y otras tecnologías

Recuperación de datos tras un ataque de ransomware: el desafío del secuestro digital

Un ataque de ransomware es un virus informático que cifra el contenido de los archivos e impide acceder a ellos, exigiendo dinero a cambio de recuperar la información. De allí surge el término “secuestro de datos”: en lugar de secuestrar personas, los delincuentes toman como rehén la información digital de sus víctimas.

Recuperar información tras un ataque de ransomware no consiste simplemente en romper el cifrado, que puede variar entre los archivos afectados. En servidores, los esfuerzos de recuperación suelen concentrarse en el desencriptado de bases de datos, ya que recuperar un solo archivo puede permitir restablecer grandes cantidades de información vital para una empresa, como sistemas de facturación, sueldos, datos de clientes o CRM.

RecuperoDatos.com ofrece servicios especializados para evaluar y recuperar información afectada por ataques de ransomware, así como para analizar problemas de acceso relacionados con tecnologías legítimas de cifrado, como Microsoft BitLocker, utilizada para proteger la información de computadoras con Windows.

Un ataque de ransomware es un virus informático que cifra el contenido de los archivos e impide acceder a ellos

Recuperación de datos en servidores: cuando cada minuto cuenta

En una empresa, el tiempo de recuperación puede ser tan importante como la información misma.

Una organización sin acceso a sus sistemas puede ver interrumpidos procesos esenciales como facturación, producción, atención al cliente y operaciones administrativas.

Por este motivo, RecuperoDatos.com atiende emergencias las 24 horas, los 365 días del año. En situaciones que requieren máxima urgencia, sus especialistas trabajan en turnos rotativos, incluso durante fines de semana y feriados, para reducir al mínimo el tiempo de inactividad y las pérdidas económicas asociadas.

Además, cuenta con procedimientos orientados a realizar diagnósticos rápidos, establecer prioridades y concentrar los esfuerzos de recuperación en la información crítica para restablecer la continuidad operativa lo antes posible.

RecuperoDatos.com atiende emergencias las 24 horas, los 365 días del año

Confidencialidad y seguridad de datos: tan importantes como la recuperación

En el ámbito empresarial, recuperar la información es tan importante como garantizar su confidencialidad. Bases de datos, registros financieros, documentación comercial e información de clientes constituyen activos críticos que no pueden quedar expuestos.

RecuperoDatos.com respalda la confidencialidad con más de 30 años de trayectoria, profesionales de ingeniería y procedimientos documentados de seguridad y seguimiento. Su experiencia incluye trabajos con organismos como Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, además de acuerdos internacionales con fabricantes líderes como Western Digital.

La compañía trabajó con distintos organismos estatales como la Gendarmería

La confidencialidad forma parte de sus procedimientos habituales, pero además ofrece acuerdos de confidencialidad (NDA) gratuitos, disponibles en su sitio web para descargar, adaptar y firmar, tanto para empresas como para particulares.

Este nivel de responsabilidad institucional y profesional implica proteger no solo los datos de cada cliente, sino también un prestigio construido durante décadas que ninguna recuperación justifica poner en riesgo.

Acerca de RecuperoDatos.com

RecuperoDatos.com es una empresa argentina especializada en recuperación de datos de discos rígidos (HDD), unidades de estado sólido (SSD), memorias, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento de todo tipo.

Sus servicios comprenden la recuperación de datos en sistemas RAID con discos SAS y SATA, servidores, NAS, dispositivos afectados por ransomware, eliminación accidental de archivos, formateos y daños electrónicos, además de realizar trabajos especializados de informática forense en los ámbitos gubernamental y empresarial.

Más allá de recuperar información, sus ingenieros también desarrollan y comercializan herramientas especializadas de recuperación de datos y brindan capacitación a profesionales de laboratorios de distintos países y a organismos gubernamentales.

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