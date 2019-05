Antes del tono de Nokia, basado en la composición del músico español Francisco Tárrega, los sonidos de llamadas eran monótonas variaciones de una campanilla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 09:30

Desde los primeros modelos de 1870 a los modernos smartphones , todas las versiones de teléfonos (sean de línea fija o móviles) necesitaron de un tono de notificación, un aviso para que los receptores de una comunicación puedan atender la solicitud de llamada.

Con esta premisa, el sitio Explore The History Of The Ringtone hace una recorrida por las diferentes opciones utilizadas por los fabricantes de los teléfonos móviles desde fines del siglo 19 a la fecha. Desde 1870 se destacan los sonidos de campanillas, un registro histórico que parece haber sido registrado por los primeros films de la época y que se mantuvo hasta 1950, como menciona el sitio Microsiervos.

Al entrar en el sitio se muestra el diseño del teléfono (fijo, inalámbrico o celular), el año en el que fue presentado y, para los últimos modelos, cuán popular fue; en el caso de los celulares en la mayoría se incluyen varios (o todos) los ringtones que traía.

El sonido de la campanilla estuvo presente durante décadas en los teléfonos fijos hasta la llegada de los nuevos modelos de celulares

A partir de la década del 60 los modelos de teléfonos de línea fija comienzan a adoptar sonidos más artificiales y electrónicos, pero basados en la versión original de la campanilla. La llegada del DynaTAC 8000X, considerado el primer teléfono celular, sigue esta línea. Faltarían un par de años más para conocer al Nokia Tune, un sonido característico basado en una composición creada en 1902 por el músico clásico español Francisco Tárrega.