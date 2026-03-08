Quién se va de Gran Hermano este lunes 9 de marzo, según las encuestas

El próximo lunes 9 de marzo se celebrará la eliminación del segundo participante de Gran Hermano Generación Dorada. Tras la partida de Gabriel Lucero, otro “hermanito” dejará la casa mediante la placa planta, la cual tiene siete integrantes en la placa.

Así quedó la primera placa planta de Gran Hermano 2026, sin Juanicar y Yipio X (@GranHermanoAr)

Durante la gala del jueves 5, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano, apartó a los nueve nominados y les contó que dos de ellos saldrían de la placa. Los elegidos por el público fueron Juani “Juanicar” Caruso y Yisela “Yipio” Pintos, que retornaron a la competencia y quedaron fuera de peligro.

Del Moro es el conductor de GH 2026

Quién se va de Gran Hermano, según las encuestas

La lista de nominados quedó integrada de la siguiente forma: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera.

A raíz de la conformación de esta placa, denominada “planta”, comenzaron las encuestas, en las redes sociales, para conocer quién es el máximo candidato a abandonar la casa y convertirse así en el segundo eliminado del concurso televisivo.

Tomy Riguera es uno de los participantes que podría abandonar la casa

Uno de los comunicadores que se hizo eco de las encuestas fue Federico “Fefe” Bongiorno, quien elaboró un posteo especializado en esta temática para conocer la opinión de los seguidores y así tener un paneo de cómo se van distribuyendo los votos de cara a la gala de este lunes.

“¿A quién votas para eliminar en la placa planta?“, lanzó Bongiorno en X e Instagram, donde recolectó una gran cantidad de votos. El favorito, según la encuesta, para abandonar la casa es Tomás Riguera, quien llegó al 50% de los votos y se distanció de Catalina “Titi” Tcherkaski, quien llegó a la mitad del porcentaje mencionado anteriormente.

La encuesta para saber quién se va de la casa de Gran Hermano

Por otra parte, la cuenta @gh_trivia en X siguió el mismo modelo al colocar entre las opciones a los nominados. Mediante el día sábado y domingo, la cuenta recibió el veredicto del público que determinó que Titi sería la próxima eliminada del certamen.

Con 22,78%, la influencer llegó al primer lugar, escoltada de Tomás Riguera con 22,35%, en una distancia muy acotada. Detrás de los dos candidatos a abandonar la casa, completan la encuesta Nazareno Pompei y Martín Rodríguez.

Polémica en Gran Hermano: denuncian la aparición de un celular adentro de la casa

En una semana agitada, con muchas estrategias y discusiones dentro de la casa de Gran Hermano, la aparición de un celular llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

La situación se dio en el patio de la casa cuando Franco Poggio, líder de la semana, hablaba con Yanina Zilli sobre su manera de jugar y desenvolverse en el reality. En ese instante, la cámara hizo un plano más general y se detectó la presencia de un artefacto electrónico al costado de un sillón.

La reacción de los usuarios en redes al ver un celular adentro de la casa de Gran Hermano

Este hecho llamó poderosamente la atención porque va en contra de los principios del juego: de ser así se rompería el aislamiento y los participantes sabrían qué es lo que está pasando afuera de las cuatro paredes donde están encerrados.