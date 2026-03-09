Xiaomi incorpora robots humanoides a su fábrica de autos eléctricos en Pekín

La empresa tecnológica china Xiaomi anunció la incorporación de robots humanoides a su fábrica de vehículos eléctricos en Pekín. La iniciativa, que aún se encuentra en fase de prueba, tiene como objetivo acelerar los procesos dentro de las plantas de producción.

En ese sentido, solo dos robots pueden completar el 90% del trabajo en tres horas, según indicó el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, en una entrevista con CNBC, en el marco del Mobile World Congress (MWC 2026) que se hizo la semana pasada en Barcelona. Poner tuercas y mover materiales son algunas de las tareas que realizan estas máquinas.

El principal desafío es que los robots logren seguir el ritmo de producción. Al respecto, Weibing dijo: “En la fábrica de automóviles de Xiaomi, cada 76 segundos sale un coche nuevo de la línea de montaje. Los dos robots humanoides son capaces de seguir nuestro ritmo”.

Dado que se trata de máquinas de prueba, el ejecutivo destacó que los robots aún tienen un rol de “pasantes”. Sin embargo, aventuró un futuro donde los robots podrán “reemplazar a los humanos en ciertas tareas” y llevar adelante funciones “que los humanos no podrían realizar”.

Una industria en crecimiento

China pisa cada vez más fuerte en el mercado de la robótica. De hecho, es el país con más robots industriales en el mundo, según un artículo de The New York Times. Además de Xiaomi, XPeng y Honor son algunas de las compañías tecnológicas que forman parte de esta revolución.

Bajo esa línea, analistas de RBC Capital Markets prevén un mercado global potencial de humanoides de 9 billones de dólares para 2050. China representará más del 60% de ese monto, de acuerdo a CNBC.

Sin embargo, empresas tecnológicas de otros países también comenzaron a tomar protagonismo en esta nueva era de la robótica. Tal es caso de Humanoid, una compañía británica que presentó un robot humanoide similar al de Xiaomi, con una tasa de éxito superior al 90% en tareas como apilado de contenedores, según informó Humanoids Daily.

En detalle, esta máquina puede manipular objetos grandes con menor precisión, mientras que los robots de Xiaomi colocan piezas más pequeñas con una “precisión milimétrica”. Otra diferencia es que los robots de Xiaomi son bípedos. En cambio, aquellos fabricados por Humanoid están fijados sobre una base estable.

Por su parte, Elon Musk es uno de los principales representantes de esta industria en Estados Unidos. En enero pasado, el empresario anunció que Tesla finalizará la producción de sus vehículos Model S y X y utilizará la fábrica de Fremont, California, para construir los robots humanoides Optimus.