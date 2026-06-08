Después de EE.UU y China los robotaxis salen a conquistar Europa

Los robotaxis autónomos, en pleno auge en Estados Unidos y China, comienzan a aparecer en Europa, donde los grandes operadores chinos y estadounidenses lanzarán este año pruebas en varias capitales, sobre las cuales la Unión Europea se pronunciará el lunes.

En China y Estados Unidos, las flotas privadas de robotaxis —vehículos sin conductor— se han más que duplicado en 2025 hasta alcanzar 8000 autos en más de 20 grandes ciudades, indicó en mayo la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Con siete años de retraso, las pruebas se efectuarán los próximos meses en Europa.

Un robotaxi de Zoox

La normativa europea exige que haya a bordo un “conductor de seguridad”, como ocurría en los inicios en China y Estados Unidos.

La Unión Europea va a acelerar el movimiento adoptando un sistema simplificado de experimentación que permitirá a las empresas dejar de homologarse país por país.

Los ministros europeos de Transporte deberán adoptar la decisión el lunes, indicó a la AFP Anne-Marie Idrac, encargada de la estrategia de desarrollo de vehículos autónomos.

Munich, Madrid, Londres, Zagreb

El primer ensayo en Europa comenzó en Croacia, donde desde el 8 de abril la empresa china Pony.ai, aliada con la estadounidense Uber y la empresa emergente croata Verne, respaldada por el fabricante Rimac, pusieron en circulación 10 robotaxis en Zagreb.

En Londres, tres grupos van a lanzar pruebas este año: el líder estadounidense Waymo (filial de Alphabet, matriz de Google), su competidor Wayve, junto con Uber y la china Apollo Go (filial de gigante Baidu) junto a Lyft.

En Madrid, la china WeRide anunció una prueba junto a Uber, que también va a desplegar robotaxis en Múnich, Alemania, con la tecnología de la china Momenta.

Un robotaxi Tesla avanza por las calles de Austin, Texas, el domingo 22 de junio de 2025. (AP Foto/Eric Gay) Eric Gay - AP

En Suiza, Apollo se asoció con La Poste suiza para una prueba en el este del país. Stellantis y Pony.ai realizarán una prueba en Luxemburgo.

Las plataformas de VTC Uber, Lyft y Bolt suelen estar asociadas a estos proyectos.

A escala mundial, el líder del sector, Waymo, dispone de 3000 robotaxis en más de 11 ciudades estadounidenses, al igual que Apollo, desplegado en 27 ciudades chinas y Dubái.

Pony.ai dispone de 1700 vehículos y aspira a alcanzar los 3500 de aquí a finales de 2026, frente a los 1000 de WeRide.

En China, Didi y Saic operan robotaxis en varias grandes ciudades. En Estados Unidos, Zoox (Amazon) y Tesla están presentes en varias localidades.

3 millones en 2035

Para 2035, la AIE prevé de 700.000 a 3 millones de robotaxis en 40 a 80 grandes ciudades.

Un robotaxi de Lucid y Nuro

La consultoría BCG anticipa para entonces 3 millones de robotaxis, de los cuales 850.000 estarán en China, 350.000 en Estados Unidos y solo 120.000 en Europa.

Goldman Sachs incluso menciona 6 millones de vehículos para un mercado de 415.000 millones de dólares.

Robotaxi o transporte público

Los proyectos en Europa se ven frenados por exigencias muy estrictas de seguridad y una preferencia por el transporte colectivo, explicó el experto Hervé de Tréglodé.

“Pero esto se desarrollará en Europa sin ninguna duda. Londres está listo, Madrid también. Quizás con una explotación comercial ya en 2027”, calculó, tras señalar que “las ciudades europeas que aceptan las pruebas están flexibilizando las normas de la UE”.

“En Estados Unidos y China no se hacen seis meses de pruebas para luego parar. Se despliega en un barrio, después se retira al conductor de seguridad y, a continuación, se lanza la explotación comercial con inversiones masivas”, comentó De Tréglodé.

¿Divergencia irreconciliable? Las empresas priorizan las zonas urbanas densas, las únicas rentables, mientras que las autoridades políticas desean vehículos autónomos compartidos en áreas rurales o suburbanas.

Con ello cubriría una oferta de transporte a menudo más deficiente, pero donde de momento no es económicamente atractivo.

“¿Hay que dejar este sector en manos del mercado, con el riesgo de que se concentre en las zonas densas? ¿O debe el poder público invertir para un despliegue en aras del interés general?”, cuestionó Thomas Matagne, fundador del servicio de viajes compartidos Ecov.

AFP