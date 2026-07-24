Por qué Google Maps usa un doble nombre para las Islas Malvinas

El triunfo de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, y junto a este la bandera blanca con letras negras que desplegaron algunos de los jugadores de la albiceleste que decía “Las Malvinas son argentinas”, trajo nuevamente al centro del debate el conflicto bélico de 1982. El episodio en el estadio de Atlanta traspasó el ámbito deportivo y reactivó discusiones políticas en las redes sociales. En ese contexto, miles de usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla de servicios de cartografía digital como Google Maps, sorprendidos al notar que el archipiélago figura con distintas denominaciones según desde qué país se realice la búsqueda.

El episodio en el estadio de Atlanta traspasó el ámbito deportivo y reactivó discusiones políticas en las redes sociales Rebecca Blackwell - AP

Ante la consulta sobre si existió un cambio reciente en su política, la compañía tecnológica, que se destaca por su servicio de mapas y navegación en línea, explicó cómo funciona la asignación de nombres en zonas sujetas a disputas territoriales. La respuesta oficial aclara que la plataforma no toma posición sobre reclamos de soberanía, sino que aplica criterios de localización geográfica, normativa local e idioma para mostrar los nombres geográficos en cada mercado.

En ese sentido, explicaron que cuando un usuario accede a la aplicación desde territorio argentino, el sistema identifica la dirección IP de conexión y presenta la cartografía oficial del país. De esta manera, el mapa exhibe la denominación “Islas Malvinas”. Del mismo modo, la ciudad capital aparece como Puerto Argentino y las islas principales son identificadas como Isla Soledad y Gran Malvina. Esta configuración busca alinearse con el marco regulatorio del país de origen del usuario y con las denominaciones utilizadas de forma habitual en la región.

Por el contrario, si la búsqueda se lleva a cabo desde el Reino Unido, la plataforma adapta la vista a las leyes y convenciones británicas. En este caso, el territorio se nombra como “Falkland Islands”, la capital figura como Port Stanley y los nombres del interior adoptan sus equivalentes en inglés, como East Falkland y West Falkland.

Para los usuarios que consultan los mapas desde un tercer país o desde regiones sin regulaciones específicas sobre la disputa, Google adopta una estrategia distinta. En esos casos, el servicio suele mostrar una doble denominación que incluye ambos nombres —presentando “Islas Malvinas (Falkland Islands)” o viceversa— e indica los límites territoriales con líneas punteadas. Este recurso visual se emplea en diversos puntos del mundo donde existen diferendos limítrofes o de soberanía no resueltos por las Naciones Unidas.

Según se informó, Google Maps no unifica la cartografía para zonas con conflictos de soberanía. La empresa adapta la información según las normativas de cada mercado (Foto: Captura Google Maps)

Desde la empresa aclararon que este mecanismo de geolocalización dinámica opera desde hace años y no responde a una actualización o rectificación puntual impulsada por lo sucedido recientemente. Sin embargo, la tensión deportiva generada en la Copa del Mundo volvió a enfocar la atención en el papel que juegan las herramientas digitales al reflejar realidades geopolíticas complejas.

En definitiva, lo que muchos interpretaron en redes sociales como un guiño diplomático o un cambio cartográfico repentino es, en realidad, el funcionamiento habitual del algoritmo de Google. Una muestra clara de cómo la tecnología adapta la representación de un mismo territorio según las normas del lugar donde se enciende cada pantalla.