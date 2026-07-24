Estados Unidos podría cambiar las exigencias en el diseño de los autos

Las autoridades estadounidenses de seguridad automovilística comenzarán a estudiar la creación de nuevos requisitos para garantizar que los conductores y pasajeros puedan salir de sus vehículos de forma segura. Esto implica un paso importante para abordar los problemas revelados por incidentes, a veces fatales, en los que personas quedaron atrapadas dentro de los automóviles.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que comenzará el proceso para establecer una nueva norma federal, atendiendo a la solicitud de un peticionario de que la agencia “haga obligatorio un sistema de salida de puerta robusto y evidente en todos los vehículos de motor”, según un documento reglamentario. Si finalmente se aprueban los nuevos requisitos, se aplicarían a todos los vehículos nuevos en Estados Unidos.

Los vehículos equipados con manijas de puerta empotradas, de accionamiento eléctrico, desarrollados por Tesla y otros fabricantes de automóviles, se han visto involucrados en una serie de incidentes en los que los ocupantes quedaron atrapados dentro de los automóviles después de que los vehículos perdieran energía, incluso después de colisiones.

Han habido casos en que ocupantes de vehículos Tesla sobrevivieron al impacto inicial de accidentes a alta velocidad, pero murieron o sufrieron heridas graves en incendios posteriores, porque no pudieron escapar ALAIN JOCARD - AFP

En varios casos, los ocupantes de vehículos Tesla sobrevivieron al impacto inicial de accidentes a alta velocidad, pero murieron o sufrieron heridas graves en incendios posteriores, porque no pudieron escapar.

Al menos 15 muertes

Según informes de Bloomberg News sobre sistemas modernos de apertura de puertas, se han registrado al menos 15 muertes en 12 incidentes en los que los ocupantes o los equipos de rescate no pudieron abrir las puertas de un Tesla que se estrelló y se incendió.

Bloomberg también informó a finales del año pasado que el director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos, el multimillonario Elon Musk, insistió en el uso de puertas eléctricas incluso después de que se hubieran planteado internamente posibles preocupaciones sobre la seguridad.

En noviembre, un ingeniero de Silicon Valley presentó una petición a la NHTSA, solicitando a la agencia que estableciera nuevas normas federales de seguridad para abordar estos riesgos. Según escribió el solicitante, la medida es necesaria para “corregir una deficiencia de seguridad crítica y potencialmente fatal” causada por los sistemas electrónicos u “ocultos” de bloqueo y desbloqueo de puertas, comunes en los vehículos eléctricos.

En esta fotografía proporcionada por el Distrito de Protección contra Incendios del Condado Contra Costa, bomberos trabajan en el lugar donde se registró un fatal accidente que involucró un auto Tesla y un cambión de bomberos del Condado Contra Costa la madrugada del sábado 18 de febrero de 2023, en Contra Costa, California. (Distrito de Protección contra Incendios del Condado Contra Costa vía AP)

El cambio puede llevar tiempo

La NHTSA anunció hoy, mediante un comunicado, que ha aceptado la petición y que comenzará el proceso de redacción del reglamento. La decisión se dio a conocer en un documento que también rechazó la solicitud de otra persona, para que se abriera una investigación sobre un posible defecto de seguridad.

La agencia no respondió a la solicitud de información adicional y Tesla no devolvió las llamadas de Bloomberg.

“Es muy significativo que estén iniciando el proceso de elaboración de la norma, porque este es el primer paso necesario para crear o modificar las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados y fortalecer las áreas relacionadas con las puertas eléctricas y las salidas de vehículos”, dijo Michael Brooks, director ejecutivo del Centro para la Seguridad Automotriz, una organización estadounidense centrada en la seguridad automotriz.

En septiembre, la NHTSA abrió una investigación sobre posibles defectos en ciertas unidades del Tesla Model Y Tesla.com

Sin embargo, dadas las posibles demoras que implica el desarrollo de las nuevas normas, afirmó que “no esperaría una fecha límite para que los fabricantes cumplan con la norma antes de 2030, incluso si la regulación avanza rápidamente”.

La agencia declaró que decidirá si impone nuevos requisitos basándose en la información recabada durante el proceso regulatorio. La elaboración y finalización de una nueva norma puede llevar años y la industria suele oponerse a las nuevas obligaciones de seguridad que generan costos adicionales.

Sin embargo, la decisión agrava las repercusiones de los incidentes relacionados con las manijas eléctricas de las puertas. La representante Robin Kelly, demócrata de Illinois, presentó este año un proyecto de ley que exigiría mecanismos manuales de apertura de puertas en los autos nuevos, así como medios para que los equipos de emergencia accedan a los vehículos en caso de un corte de energía.

En septiembre, la NHTSA abrió una investigación sobre posibles defectos en ciertas unidades del Tesla Model Y tras recibir varias quejas sobre niños que quedaban atrapados dentro de los vehículos.