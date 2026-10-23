Detectan que agentes de IA no autorizados entraron a las cuentas de clientes en bancos de EE.UU.

Los principales bancos estadounidenses, como Bank of America y JPMorgan, han detectado actividad en algunas cuentas realizada por agentes de inteligencia artificial (IA) de terceros que no seguían instrucciones de sus clientes.

La cada vez mayor presencia de agentes de IA en servicios digitales plantea nuevos riesgos que las entidades bancarias han empezado a identificar, al no ser capaces de detectar si la entrada a las cuentas de sus clientes corresponde a una persona o a un bot.

Este problema preocupa a los principales bancos estadounidenses, como Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, City y Wells Fargo, entre otros, según informan desde Axios, que cita fuentes cercanas al asunto.

En unos casos, se ha detectado la actividad de agentes autorizados por los propios clientes, que cuentan con acceso a las credenciales de inicio de sesión. En otros, han identificado que los agentes toman medidas independientemente de las instrucciones que han recibido de los usuarios.

La incapacidad de discernir quién accede a la cuenta ha llevado a las instituciones financieras a empezar a bloquear el acceso de agentes de IA de terceros y a modificar sus términos en consecuencia.

Según el medio citado, los ejecutivos entienden la necesidad de encontrar un punto intermedio, que no llegue a la prohibición completa de los agentes dada la tendencia creciente a usar esta tecnología.

Una de las preocupaciones radica en poder distinguir la actividad humana de la automatizada y, especialmente, la de bots autorizados de los que pueden actuar de manera fraudulenta.

Las fuentes consultadas también han expresado preocupación por el ritmo al que se desarrolla la tecnología de agentes de IA, con su capacidad para identificar nuevas vulnerabilidades, y la necesidad de contar con las medidas adecuadas para afrontar los peores escenarios.