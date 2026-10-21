OpenAI suma un PIN para bloquear una conversación en ChatGPT y mantenerla privada

OpenAI ha introducido una nueva función de chats bloqueados para agregar privacidad a ciertas conversaciones con su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, protegiéndolas mediante un PIN.

La compañía pretende facilitar que los usuarios puedan mantener conversaciones privadas con el asistente, a las que no puedan acceder otros usuarios cuando se esté utilizando ChatGPT en público, por ejemplo, compartiendo pantalla, o se utilice en un dispositivo compartido.

En este sentido ha presentado los chats bloqueados, un nuevo apartado en ChatGPT en el que se permite almacenar conversaciones privadas protegidas mediante un código PIN, ocultándolas igualmente del historial de chats, los chats fijados y la búsqueda de conversaciones habitual.

Un PIN, la huella o el rostro

Para acceder a estas conversaciones, los usuarios deberán establecer un código de cuatro dígitos o, en el caso de la app del asistente para dispositivos Android o iOS, podrán acudir a sistemas de autenticación biométricos como el reconocimiento facial o la lectura de huella dactilar.

Una vez verificado se abrirá el apartado de Chats bloqueados, dando acceso a todas las conversaciones que hayan sido marcadas como privadas.

No obstante, como ha explicado OpenAI en su página de soporte, se ha de tener en cuenta que las conversaciones son privadas de cara al resto de usuarios con acceso al dispositivo, pero no significa que estos chats se cifren de extremo a extremo para ser completamente privados.

Igualmente, los Chats bloqueados no modificarán la configuración de entrenamiento de ‘Mejorar el modelo para todos’, así como tampoco eliminan la información que ChatGPT recuerda antes de que se bloqueen los chats.

Esta nueva función no anula las políticas de espacio aplicables, los requisitos de seguridad o las obligaciones legales y de cumplimiento, según ha matizado OpenAI.

Por otra parte, también cabe destacar que, en caso de tener que restablecer el PIN de los Chats bloqueados, las conversaciones almacenadas en este apartado se eliminarán permanentemente, así como la información almacenada únicamente en dichos chats y los archivos u otro contenido protegido solo por el PIN anterior. “Esta acción es irreversible y el soporte de OpenAI no puede recuperar el contenido eliminado”, ha sentenciado la compañía.

Para configurar los chats bloqueados, los usuarios deberán entrar en el apartado de ‘Proyectos’ y, tras ello, en la pestaña de ‘Chats bloqueados’. Tras ello, bastará con seleccionar o crear las conversaciones que se deseen incluir y configurar el PIN de cuatro dígitos.

Con todo, esta nueva función se ha comenzado a lanzar gradualmente para los usuarios que utilicen la versión gratuita de ChatGPT, así como para los suscritos a los planes Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu.