La frase para que la IA corrija y mejore cualquier texto en segundos

Un correo laboral, una publicación para redes sociales, un informe o un mensaje importante pueden necesitar una revisión antes de compartirlo. No siempre alcanza con corregir la ortografía. En muchas ocasiones, es necesario eliminar repeticiones, mejorar la puntuación, reorganizar párrafos o adaptar el tono al destinatario.

Es preciso tormarse un tiempo para elaborar una directiva clara y bien direccionada al resultado

Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar con estas tareas en pocos segundos. Sin embargo, el resultado depende de las instrucciones que recibe el sistema. Una petición general, como “mejorá este texto”, puede generar cambios innecesarios o bajo un punto de vista reducido o subjetivo. Dar una orden sin especificaciones a la IA puede eliminar expresiones importantes o producir una versión que no respete la intención del autor.

Para obtener una corrección más completa, conviene utilizar una instrucción que reúna varios objetivos y establezca límites claros. A continuación, consejos y frases para crear un prompt que ayude a mejorar cualquier tipo de texto en segundos.

1 Comprender qué es un prompt

Se trata de una instrucción, pregunta o texto indicativo que se proporciona a la IA para solicitarle una tarea a realizar. En algunos casos puede sugerir roles, contextos, formatos, limites, requisitos indispensables y extensiones requeridas.

2 Adaptar la instrucción al objetivo

No todos los contenidos necesitan el mismo tratamiento. Para un correo laboral, se puede agregar: “Usá un tono profesional, cordial y directo. Eliminá las frases innecesarias y mantené un cierre adecuado”. De esta manera, la herramienta priorizará la claridad y la formalidad sin volver el mensaje excesivamente rígido.

En un trabajo académico, conviene solicitar un registro formal, precisión conceptual y coherencia entre párrafos. También se puede aclarar que no deben incorporarse citas, referencias bibliográficas ni afirmaciones nuevas. Para una publicación en redes sociales, la instrucción puede orientarse hacia un lenguaje más cercano, frases fáciles de leer y una extensión determinada. Muchas personas optan por proporcionar ejemplos como recurso de inspiración e incluso para que la IA comprenda las expectativas a cumplir.

3 Evitar que la IA cambie el estilo personal

Una corrección puede ser adecuada desde el punto de vista gramatical pero resultar demasiado artificial. Esto ocurre cuando la herramienta reemplaza expresiones habituales por otras innecesariamente complejas o modifica la personalidad del escrito. Para evitarlo, se puede añadir esta indicación: “Conservá mi manera de expresarme y modificá únicamente lo necesario para mejorar la redacción. No conviertas el texto en una versión excesivamente formal ni cambies mi estilo personal”.

4 Crear un prompt detallado

Cantidad de palabras, repeticiones, conjugaciones de verbos, voz autoral y faltas de ortografía, son algunos de los aspectos a delimitar en este instructivo. Cuanto más detallado sea esta indicación, mejores los resultados. Un ejemplo de prompt puede ser:

«Actuá como un editor profesional especializado en redacción en español. Revisá el siguiente texto y entregame una versión corregida y mejorada, lista para usar. Corregí errores de ortografía, gramática, puntuación y sintaxis. Eliminá repeticiones innecesarias, mejorá la claridad, la fluidez y la organización de las ideas. Reformulá las frases que resulten confusas o poco naturales. Conservá el significado original, los datos, los nombres propios y la intención del autor. No agregues información que no esté en el texto ni cambies el tono si no es necesario. Evitá las expresiones rebuscadas y las modificaciones que no aporten valor. Primero, entregá la versión final completa. Después, enumerá brevemente los cambios más importantes. Si detectás datos dudosos que no podés comprobar con el material proporcionado, señalalos sin inventar una respuesta. Texto para revisar: (pegá acá el contenido)».

5 Pedir una segunda revisión

Después de recibir la primera respuesta, conviene comprobar si la herramienta introdujo cambios de significado o dejó errores sin resolver. Para hacerlo, se puede escribir: «Revisá tu última versión como un corrector independiente. Buscá errores que hayan quedado, repeticiones, cambios de sentido y datos agregados sin respaldo. Corregí los problemas que encuentres y entregame la versión definitiva».

6 Comprobar los datos antes de publicar

Si bien la IA resulta muy útil, siempre es conveniente leer el contenido antes de utilizarlo. Este sistema puede equivocarse, malinterpretar indicaciones o introducir información no requerida. Asimismo, suele concluir sus tareas con una frase, pregunta, conclusión o sugerencia que no corresponde al texto solicitado, por lo que se debe tener cuidado al momento de utilizar el material. Es recomendable también verificar fechas, importes, citas, nombres propios y términos técnicos.

Siempre conviene comprobar si la herramienta introdujo cambios de significado o si mantuvo errores Monkey Business Images - Shutterstock

La IA como herramienta de redacción

Un buen prompt permite aprovechar la inteligencia artificial como asistente de edición sin ceder el control sobre el contenido. La combinación de instrucciones precisas, una segunda revisión y una comprobación final ayuda a obtener textos más claros, correctos y naturales en menos tiempo.