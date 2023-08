escuchar

Cada 29 de agosto, desde 2008, es el día del gamer. Nació a través de una iniciativa de los medios especializados de España Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía. En la Argentina, este año más de 50 reconocidos streamers y creadores de contenido lo celebrarán en un evento presencial en el shopping Abasto, que será cerrado para la ocasión.

Se trata de El Escondite: Apocalipsis Game, una iniciativa que debuta como una experiencia que quiere resignificar el valor del juego y el encuentro físico, sin tantas pantallas de por medio, en este caso. Las personas que asistan podrán ver en vivo la competencia de Zombies vs. Supervivientes y todo será transmitido en vivo a través del canal de Twitch del streamer Gerónimo “Momo” Benavidez, desde las 19 hs.

Escondidas, transmisiones en vivo y premio en dólares

El evento conducido por Momo tendrá una alfombra “negra”, 3 niveles o arenas de juego para Zombies y Supervivientes, 15 cámaras para la transmisión en streaming, sorteos para espectadores, invitados en vivo y un premio para el finalista del juego de 5000 dólares.

Desde la organización dicen que El Escondite es un nuevo concepto. Leo Zanutto y Maxi Hernández, productores del evento, explican que este “es un nuevo concepto, porque traemos de nuevo lo fundamental del juego: la interacción cara a cara. Es en un formato nunca antes visto en Argentina”, adelantan.

Zanutto agrega: “Somos un grupo de personas que formamos parte de la escena del gaming y el streaming en Argentina desde sus comienzos, hace ya casi una década. Por eso, nos propusimos, como productores, desarrollar ideas y contenidos que contribuyan al crecimiento de este ecosistema. Este es nuestro granito de arena a la escena”.

Por qué en el Abasto

Elegir el Abasto como locación tiene una razón. Más allá de que muchos recordarán que el shopping fue lugar de reunión de los floggers en el 2000, es el primer centro comercial en desarrollar un espacio vinculado al gaming y el streaming como G-Bunker, un lugar de 1000 m2 con consolas, arcades, PCs gamer, donde también se hacen competencias de Just Dance, por ejemplo, y se realizan meet and greet con proplayers de la escena de los esports.

Hasta ahora, la organización no dio a conocer en qué parte del shopping será el encuentro, para no “spoilear” a la audiencia, aunque sí adelantaron algunas zonas que ya estarán asignadas al juego. “Será como en los juegos online, donde las escenas van cambiando por mapas. El Escondite Apocalipsis Zombie tendrá diferentes zonas. El primero será en el estacionamiento, el segundo será en la zona de juegos del shopping (Neverland) y el tercero -y último mapa- será en los propios pasillos del shopping”, explica Hernández.

En esta primera edición, el evento tendrá una duración de unas 5 horas de transmisión en vivo. Y la idea es que próximamente haya nuevos escondites no solo en la Argentina, sino en otros países de la región. Desde las 18 cerrará el patio de comidas, Neverland, G-Bunker y un nivel del estacionamiento. Y desde las 22 ya estará todo el shopping cerrado.

Para quienes quieran verlo en vivo y en directo desde el centro comercial, el ingreso es por orden de llegada. El encuentro tiene capacidad para 1000 personas, que se ubicarán en el patio de comidas del shopping, donde una pantalla gigante mostrará todo lo que está pasando.

Fiesta de streamers

Desde el canal @momoladinastia en Twitch se podrá ver todo el streaming del evento. Para Momo, transmitir un evento de este tipo es un sueño. “Es una fantasía que tuve toda la vida: hacer un apocalipsis zombie dentro de un shopping. Cuando me dijeron que teníamos un centro comercial a disposición, dije: “zombies”. Las películas de terror de zombies, siempre tenían alguna escena en un shopping”, señala Momo a LA NACION.

Gerónimo "Momo" Benavides

Si bien la primera idea del streamer era organizar un paintball con creadores de contenido y streamers, terminó finalmente decidiéndose por la temática de zombies. “Bueno, iba a ser complicado limpiar las vidrieras de los comercios de pintura al siguiente día”, dice.

La transmisión oficial será en el canal de Momo con la co-conducción de Grego Rossello. “Tendremos casters (relatores) y comentadores, pero además estamos invitando a los jugadores a qué prendan vivo en sus propias cuentas para tener sus propios puntos de vista durante las partidas”, agrega Momo.

Será la primera vez que cierran un shopping para hacer un streaming. “Además de las cámaras, tendremos drones y voy a ´jugar a ser dios´, cambiando las condiciones del juego: cortando las luces, sumando humo, agregando más zombies. Va a estar bueno, para mí”, expresa, entre risas.

Momo siempre busca romper con la idea de “streaming tradicional” (algo en lo que ha incursionado exitosamente el streamer español Ibai Llanos, con su mundial de globos y su actual King’s League). Así, hizo transmisiones en su canal de Twitch desde Auschwitz, el Obelisco y la Antártida. “Lo importante es crear un contenido diferente, de mayor calidad, para la comunidad. Creo que la escena de streaming en Argentina y la región llegó a un nivel de madurez que permite tener este tipo de producciones y con mayor frecuencia -reflexiona-. También quiero ver hasta donde llegan los chicos y chicas de la escena por 5000 dólares.”

Más de 50 streamers y creadores serán parte del evento gamer el 29 de agosto. “Mi comunidad espera que yo gane, no espera otra cosa, soy adicto a ganar, así que lo único que espera mi comunidad es que yo gane, si no gano me matan”, dice C0ker, streamer que participará del encuentro.

Por su parte, Facu Banzas que también se sumará, dice: “Tengo las expectativas re altas porque nunca jugué a las escondidas en un lugar tan grande, es el juego que más me divertía de pibe porque era bastante chiquito y me podía esconder fácil en cualquier lado, pero en un lugar así gigante va a estar espectacular”.

Mili Mansilla, otra streamer que formará parte del evento, dice cómo se prepara: “Mentalmente, siempre preparada, obvio, y físicamente también. Tengo pensado ir vestida de negro, bien discreta, zapatillas negras y con el pelo bien atado, así es mucho más fácil, obviamente”.