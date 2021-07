Echo y Echo Dot: probamos los parlantes inteligentes de Amazon que ya se venden en el país

Si pensabas que un parlante inteligente era un lindo adorno que servía para hablarle y que pase la música que quieras, te diga el clima o una receta, es bueno saber que eso es apenas la punta del iceberg. Si viniste para saber si vale la pena comprar uno o qué permite hacer desde la Argentina, intentaré ser breve y dar una introducción a la familia Amazon Echo, que ahora con su versión internacional se adapta al mercado local sin ninguna traba.

Antes que nada, el precio: el Amazon Echo tiene un precio de 99 dólares, mientras que el Echo Dot (muy similar, aunque más pequeño) tiene un precio de 49 dólares. En ambos casos la novedad desde marzo de este año es que se puede comprar directamente desde la Argentina, con envío al país gestionado por Amazon. Es muy importante comprar la versión internacional del dispositivo (acá, los accesos para el Echo y el Echo Dot): además de contenido más preciso, eso garantiza una fuente de alimentación correcta (aunque viene con un enchufe europeo) y que no haya bloqueo alguno sobre el idioma.

Más que un parlante

Decía que es erróneo pensar en un parlante inteligente como un simple dispositivo que pasa música, sintoniza radios, lee noticias o dice el pronóstico cuando se le pregunta. Amazon Echo, que integra el asistente Alexa, es la puerta de entrada al hogar inteligente, algo que suena lejano, pero que en realidad no lo es. De hecho, el dispositivo por sí solo hace inteligente a un hogar y es capaz de controlar a otros, como una aspiradora, un sistema de luces, un Smart TV, una consola o un aire acondicionado, por solo mencionar algunos. Todo ello, gentileza de Zigbee. Con el Echo Dot se pueden controlar los dispositivos compatibles, pero no tiene el hub integrado para gestionarlos.

Por su tamaño el Echo Dot es ideal para una mesa de luz

Funciones principales

La app Alexa, imprescindible para que los Amazon Echo funcionen, es compatible con Android, iOS y Fire OS, de manera que desde cualquier celular se podrá configurar y aprovechar al máximo el dispositivo. Amazon Echo tiene características que apreciarán todo tipo de usuarios, sin que ninguno deba recurrir a complejas configuraciones. Solo es necesario decir Alexa, despertar al asistente, y dar órdenes:

Es compatible con Spotify y otras apps como Amazon Music. Las radios que reproduce son las de TuneIn, que incluye las más importantes de la Argentina.

Los amantes de la música pueden sincronizar varios Echo en diversas habitaciones: el dispositivo “lee” el ambiente y ajusta la configuración para una mejor calidad de audio, permitiendo reproducir los temas en los grupos de parlantes que se desee, por ejemplo, en planta baja. También se pueden agregar parlantes Bluetooth o altavoces tradicionales, mediante un cable de 3,5 mm . Claro, controlando todo mediante comandos de voz en español.

o altavoces tradicionales, mediante un . Claro, controlando todo mediante comandos de voz en español. Amazon Echo es un aliado en la cocina : puede establecer temporizadores, funcionar como despertador, sumar productos a una lista de compras, armar un listado de tareas pendientes e incluso avisar a cualquier integrante del hogar que la comida está servida (usando otros dispositivos Echo como comunicadores con la función Drop In).

: puede establecer temporizadores, funcionar como despertador, sumar productos a una lista de compras, armar un listado de tareas pendientes e incluso avisar a cualquier integrante del hogar que la comida está servida (usando otros dispositivos Echo como comunicadores con la función Drop In). ¿Es momento de practicar algún idioma? Echo tiene un modo multilingüe, ideal para poner en práctica el inglés o cualquier otro idioma.

¿Puede realizar llamadas? Sí, todo a través de la app Alexa (es decir, a otros dispositivos del ecosistema Alexa).

¿Noticias? Alexa lee las principales noticias del día, tanto de diarios nacionales como internacionales, incluyendo acceso a podcasts con la información más destacada del día, como por ejemplo el resumen diario de noticias que realiza LA NACION.

Otra de las diferencias de Amazon Echo frente a la competencia son los skills, tareas de todo tipo creadas por desarrolladores independientes o los propios usuarios. Eso incluye juegos como Preguntados, clases de idiomas, sonidos para dormir, meditar, cocinar o todo lo que cada persona crea necesario para sus actividades diarias. Se puede pedir Alexa, ayúdame a comenzar con las skills, ver una completa lista desde la app o bien ingresar a este link para obtener más información y animarse a crear una propia.

En ambos modelos del parlante Echo un anillo de luz en la base se ilumina o cambiar de color cuando el asistente está reaccionando a la voz del usuario

Funciones, en detalle

Realmente, sorprende la cantidad de funciones que posee el Echo y la guía, bastante acertada, que ofrece Alexa a medida que se le realizan preguntas. El Echo tiene 7 micrófonos y el Echo Dot incluye 4, de manera que aún a la distancia o en voz baja entiende qué se le está pidiendo cada vez que se lo invoca. La otra diferencia entre ambos modelos es la inclusión, es que el Echo (el más grande de los dos) aprovecha mejor el chip AZ1 Neural Edge que está presente en ambos parlantes para mejorar el tratamiento del sonido; en el caso del Echo, la comprensión de nuestras órdenes verbales en comandos se hace en el parlante, lo que acelera sus respuestas.

Cuándo se corre la F1, cómo estará el clima, cálculos matemáticos… responde todo, rápidamente. Pero centrémonos en lo que nos llevaría a comprar un dispositivo como este: calidad de audio, posibilidad de emparejarlo con otros parlantes Bluetooth o tradicionales y funcionar como el cerebro del hogar inteligente, sin que ello signifique un gasto complicado de afrontar.

Audio

El Amazon Echo viene con sonido optimizado gracias a su parlante de 3 pulgadas, tweeters duales de 0,8 pulgadas y tecnología de procesamiento Dolby que brinda sonido estéreo con agudos claros, medios dinámicos y graves profundos. El Echo Dot, más pequeño, tiene un parlantes de 1,6 pulgadas, pero aún así ofrece un sonido más que aceptable.

Es llamativa la calidad de audio lograda en dos dispositivos tan pequeños, capaz de ofrecer la sensación de que la música proviene de todos lados, algo que logra en parte gracias a que es capaz de analizar la acústica de la habitación donde se encuentra para optimizar la salida de sonido.

Si la potencia parece poca o bien se busca aprovechar unos altavoces de mayor potencia, como se dijo antes, es posible emparejar el Amazon Echo con un parlante Bluetooth o uno convencional a través de un cable de 3,5 mm.

Emparejar varios Echo permite crear grupos de reproducción, de manera que se reproduzca el mismo contenido en diversas habitaciones. Luego de crear el grupo, se le pide a Alexa que reproduzca música allí. También se pueden vincular dos parlantes Echo para emitan sonido en estéreo en una misma habitación.

El interior de los parlantes Echo Dot y Echo, con las bocinas y micrófonos; el Echo Dot tiene una altura de 89 mm mientras que el Echo tiene una altura de 132 mm; el ancho es entre 11 y 12 mm mayor

Hogar inteligente

El Amazon Echo que llega a la Argentina es compatible con Zigbee, un conjunto de protocolos para controlar dispositivos conectados. Suena más complicado de lo que es. En pocas palabras, desde la app Alexa se pueden configurar diversos dispositivos, que serán controlados mediante comandos de voz.

Claro, siempre y cuando esos dispositivos estén conectados (sean inteligentes) y sean compatibles con Zigbee. En la lista se incluyen lámparas Philips Hue, aspiradoras de iRobot, televisores de diversas marcas, consolas, aires acondicionados, sistemas de alarmas, cafeteras… Es decir, dispositivos de todo tipo y precio, muchos de los cuales dejaron de ser exclusivos, que ahora pasan a funcionar de manera unificada.

Diseño, especificaciones

Sobre la estética, solo decir que es perfecto para cualquier ambiente y superficie (la base es de un plástico muy suave que no daña muebles), aunque claramente lo apreciarán mucho más los hogares con diseño moderno.

El anillo LED de la base ofrece diversos tonos: azul cuando escucha, parpadeante cuando habla, blanco al subir o bajar el volumen, naranja ante notificaciones y rojo si detecta problemas. Así como prácticamente todo, qué significa cada color es algo que se le puede preguntar a Alexa.

El Echo es de forma esférica, mide 14 cm y está diseñado de manera sustentable: la tela de la zona superior es 100% recuperada posconsumo, así como la totalidad de su aluminio fundido a presión y el 50% del plástico que lo integra. El 99% del embalaje que viene con el dispositivo está hecho de materiales a base de fibra de madera de bosques gestionados de forma responsable o de fuentes recicladas.

El Echo Dot es más pequeño (10 cm de diámetro, aproximadamente); en EE.UU. se vende una versión que tiene un reloj incorporado (para usar en la mesita de luz, por ejemplo), pero no está disponible para el envío internacional.

Conclusiones

Tengo el Amazon Echo hace varias semanas y todavía sigo descubriendo funciones, sorprendiéndome por el equilibrio entre precio y calidad, la fácil configuración de todo el ecosistema y, sobre todo, porque es uno de esos dispositivos que no sabía que podía llegar a necesitar. Evita desbloquear el celular para consultas sencillas, complejas, adelantar una canción o poner la radio.

¿Es imprescindible para que todo eso funcione? No, pero sin dudas hace que todo fluya de una manera más sencilla y armónica, con sencillos comandos de voz, sin ocupar las manos o dejar de hacer algo para poner música, informarse o iluminar un ambiente.

¿Puede mejorar? Sí, a Alexa -así como al resto de los asistentes de voz- aún les queda algo por recorrer en esa carrera por lograr que la conversación sea natural. Esa falta de naturalidad se compensa con los beneficios que ofrece, a un precio acomodado para un dispositivo de esta naturaleza. Y no hay que olvidar a Google Home, que ofrece una plataforma similar con la ventaja de tener una vinculación más profunda con los servicios de la compañía, aunque después de haber usado ambos modelos no encontré cosas que no se pudieran hacer en ambas plataformas. Es cuestión de gustos.