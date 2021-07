Cómo será el G Train, el impresionante tren con 14 vagones hechos de vidrio

Cuando se piensa en un viaje en tren, en muchas personas, surge una sensación de nostalgia al recordar aquellos años del legendario Express d’Orient de finales del siglo XIX. Ahora, se puede imaginar un tren de lujo con travesías de larga distancia, igual que el Expreso de Oriente, pero con la última tecnología y cubierto cristal para observar el cielo y los paisajes en todo momento, sin tener que asomar la cabeza por la ventanilla.

Por más sorpresivo que parezca, este tren está siendo diseñado. A continuación, todos los detalles sobre el G Train, el primer tren de vidrio.

Así se verá el G Train, con 14 vagones hechos en vidrio

El diseñador francés Thierry Gaugain decidió llevar el diseño de un tren a un nivel nunca antes visto. Thierry se destacó por ser un creativo que convierte la fantasía en realidad. Ya sorprendió al mundo con la creación de yates de lujo totalmente futuristas; de hecho, le diseñó uno a Steve Jobs, fundador de Apple.

El siguiente paso de Gaugain va dirigido a los trenes, pero no cualquier tren: el que tiene en mente es uno que parece traído del futuro.

G Train, un tren inteligente

El G Train será un tren privado, concebido para viajar con todos los lujos y comodidades. Tendrá 400 metros de largo y contará con 14 vagones de vidrio. Este vidrio de alta tecnología incluso tendrá niveles de opacidad hasta volverse transparente.

Thierry Gaugain lo define como un escenario, según explicó en entrevista para CNN Travel. Contó que esta idea la tuvo desde su niñez gracias a su fascinación por los trenes. El G Train está planeado como tren de pasajeros, creado para disfrutar de una experiencia a bordo y no solamente como un medio de transporte rápido que te conduce de un sitio a otro.

Tendrá capacidad únicamente para 18 huéspedes, lo cual lo hace muy exclusivo. Thierry Gaugain busca que, quienes viajen él, puedan divertirse durante el camino al destino que elijan. “Puedes cambiar la luz, la estación o el ritmo para cambiar tu relación con el tiempo”, dijo a CNN Travel.

Circulará a 160 kilómetros por hora y tendrá adaptaciones para circular por las vías férreas del continente americano y Europa. En caso de que los viajeros quieran ir a diferentes destinos, el G Train podrá dividirse en dos.

En su interior tendrá un vestíbulo de bienvenida, una zona residencial con alojamiento y espacio de entretenimiento, un área de invitados especiales, un salón social y un gran salón. Y si todo esto no te dejó boquiabierto, el G Train tendrá un jardín secreto y alas que serán abatibles, dando como resultado terrazas al aire libre.

El propietario

Para sorpresa de todos, este lujoso tren no tiene propietario aún, Thierry Gaugain tuvo en mente a una persona en particular cuando plasmó su idea en papel, se trata de Laurence Powell Jobs, viuda de Steve Jobs. Sin embargo, esto no es un hecho, todavía no hay un cliente para este tren de vidrio.

“Quizá la persona que compre el tren comience un nuevo capítulo de su vida. Porque nosotros, los viajeros, tenemos prisa constantemente. Necesitamos un tiempo para frenar el viaje interior y entender a dónde nos gustaría ir y comprender nuestros deseos”, dijo Thierry Gaugain.

Costo del G Train

El afortunado propietario de el G Train tendrá que pagar la módica cantidad de 350 millones de dólares. Considerando que la construcción de este tren llevará al menos dos años y medio.

