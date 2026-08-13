El boom de la IA llegó a los bancos: qué están haciendo y cuál es el principal temor

En un evento organizado por Red Hat —compañía proveedora de soluciones de software open source para empresas—, líderes, ejecutivos y referentes del sector financiero y bancario se reunieron para debatir los desafíos y oportunidades de la transformación digital en esta industria. Allí, distintos expertos compartieron su visión sobre el rumbo que está tomando la inteligencia artificial.

“Hablar de IA ya no es un experimento, es algo que cualquier sistema moderno debe estar listo y la eficiencia que aporta es muy importante”, fue contundente Sebastián García, solution consultant de ACI Worldwide, cuando le preguntaron por el impacto de la IA en el negocio de los pagos digitales. Detalló que ellos utilizan la IA para mejorar las capacidades, ahorrar tiempo y costos.

Fernando Carozza, Cloud Architect Manager de Banco Galicia, participó de un panel sobre los próximos pasos de las finanzas abiertas y el ritmo de la innovación financiera en la Argentina. El especialista explicó que el actor que podrá generar más en el mundo financiero será quien entienda cómo armonizar la velocidad que exige el mercado, sin perder el control en el gobierno. “Me gusta pensar que, si nosotros estamos jugando un partido de fútbol y tenemos que resolverlo en tiempo de descuento, una de las cosas que detesto es el pelotazo. Hay que evitar el pelotazo tecnológico: tirar la inteligencia artificial adentro del área sin que haya nadie. Y no solo es importante la estrategia que se usa en el partido, sino lo que se hace previamente: dónde ponemos el talento, cómo estructuramos los equipos”, agregó Carozza.

El día tuvo un espacio para hablar del estado actual de la economía. El economista y presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, empezó la charla explicando que una de las mayores incertidumbres de cara a enero de 2028 es quién gana las elecciones. En ese sentido, al hablar del Gobierno, señaló que “es la primera vez que veo que los argentinos discutimos la forma y la velocidad, pero no el rumbo. Donde voy, no se cuestiona la macro y eso que son sectores muy golpeados. Luego, al hablar de la velocidad y las formas, sí hay debate. Estabilizada la macro, la discusión es micro y para mí es el mejor paso adelante de la Argentina”.

Jorge Payró, gerente general de la Argentina y director regional de Cono Sur en Red Hat, junto a Zuchovicki zecarlos solano carranza - Red Hat

El economista también se refirió al protagonismo de las empresas tecnológicas y señaló que “el 90% del PBI global lo producen empresas que no existían antes del 2009″. Entre ellas, se refirió a Nvidia, Apple y Meta, y explicó que nadie dejó de consumir lo que ofrecen estas compañías por amenazas políticas o económicas.

Más adelante, al hablar de la Argentina, fue contundente: “Sostengo que vivimos en el mejor país del mundo”. Al señalar esto, mostró un mapa de la Tierra y el nivel de conflictividad que existe en cada país y mencionó: “Eso justifica por qué dos empresas (una alemana y otra italiana) hicieron acuerdos con YPF; no por precio, sino por seguridad”. Más adelante, resaltó otros aspectos del país: “Tenemos democracia, alternancia. Lo que exportamos vale más —petróleo, soja—, lo que importamos vale menos, como los autos chinos. Está todo dado para que la Argentina la rompa”.

Al indagar sobre el futuro, explicó que no sabemos lo que viene, “pero sí estoy seguro de algo: que para tener IA necesito dos cosas: energía y cobre. ¿Conocen algún país que los exporte?”, fue irónico el economista.

Seguridad y agentes de IA

Una parte central del debate estuvo puesta en la importancia de incorporar de agentes de IA sin descuidar la seguridad. Lily Mendia, head of global banking sales para América Latina y el Caribe de la empresa SoFi Tech Solutions, habló de que existe una necesidad de actuar a la hora de adoptar IA; la cuestión es cómo volver ese caso de uso algo que genere valor. “Hay muchas ganas de hacer, de aprovechar las ventajas que dan las tecnologías agénticas, pero también existe un temor por dejarlo o no tomar decisiones”, explicó y señaló que, actualmente, en la industria de la banca, todavía no existen casos de agentes completamente automatizados: siempre actúan de forma guiada o esperando que una persona confirme para tomar acción. De hecho, ellos han desarrollado un agente que no es completamente autónomo, porque no toma decisiones por el otro, pero sí tiene la capacidad de entender la conversación, aprovechar información del cliente y hacer buenas recomendaciones.

“La cuarta preocupación a nivel mundial es la ciberseguridad, la inquietud por la cantidad de ataques que hay”, fue contundente Victoria Martínez, gerente de plataformas de IA para Latinoamérica en Red Hat, y agregó una cifra alarmante: “El 80% de los secuestros de datos proviene de los agentes. En ese sentido, tenemos que detectar que no se inserten nuevas vulnerabilidades”.

Parte importante de la conversación giró en torno a la importancia de incorporar agentes de IA, salvaguardando la seguridad Gorodenkoff - Shutterstock

“La experiencia argentina puede convertirse en una ventaja para liderar la era de la IA agéntica, en la que los bancos deberán ser capaces de innovar, sin perder trazabilidad; automatizar, sin perder responsabilidad; y escalar, sin perder control económico”, concluyó Mendia.

Martínez coincidió con Mendia en que hoy están teniendo lugar muchos experimentos, pruebas de concepto, pero poco impacto en el negocio. “Hoy, en los bancos en Latinoamérica, hay muchos asistentes, copilots, APIs externas, pero poco uso real en algo que empiece a generar dinero”, fue contundente. Por último, detalló cinco elementos que considera fundamentales para sustentar la resiliencia operativa en las instituciones financieras: la necesidad de tener control de la identidad, garantizar guardrails, evaluación continua, observabilidad y trazabilidad, y control económico y operativo.

El evento incluyó un caso de automatización de agentes de IA de un banco colombiano, el Bancolombia. La firma detalló los beneficios de las automatizaciones implementadas en seis meses y los resultados fueron contundentes: van desde un ahorro de US$1.576.996,46 y 52.910 horas en monitoreo y notificación del estado de motores DB, hasta una reducción de US$86.000,35 y de 105 horas para la tarea denominada por ellos como “Operación Virtualización”.