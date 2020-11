El diccionario de las penas oscuras

Las palabras más raras del mundo

Rubatosis (la inquietante conciencia de los latidos de tu propio corazón) o Daguerreólogo (una entrevista imaginaria con una vieja foto tuya) son algunas de las palabras acuñadas por John Koenig en The Dictionary of Obscure Sorrows, una recapitulación de términos inventados para materializar los vacíos del lenguaje y para dar investidura, peso y espacio a las emociones, los sentimientos y los impulsos que no sabemos nombrar. A decir de su autor, este universo es simplemente un llamamiento poético a palabras que no necesariamente deben utilizarse pero que están destinadas a existir por sí mismas.

