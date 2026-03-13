La IA eligió el mejor invento del hombre y la respuesta no es lo que muchos imaginan

Convertida en una aliada de la vida diaria, la inteligencia artificial (IA) resuelve numerosas consultas cotidianas y una de ellas radica en cuál es el mejor invento del hombre, ya sea por su impacto, masividad y utilidad para las sociedades.

La escritura es el mejor invento del hombre, según la IA Getty Images

La IA realiza comparaciones con la infinidad de datos que circulan en Internet y que diariamente proporcionan los usuarios, por lo que el caudal de información con el que realiza sus evaluaciones es abundante y recurre a diversas fuentes para ofrecer una respuesta.

Cuál es el mejor invento del hombre, según la IA

En este caso puntual la IA aclara que no se trata de un objeto en sí, sino de una construcción colectiva y, de acuerdo a su relevamiento, el mejor invento del hombre es la escritura.

De la mano del lenguaje, la escritura es elegida como el invento más revolucionario e importante para todas las culturas del planeta.

Por su impacto transformador en las civilizaciones, la escritura es considerada el invento más relevante del hombre, porque permitió preservar los conocimientos, difundir ideas, construir historia colectiva y sentar las bases de todos los avances posteriores.

La escritura, surgida alrededor del 3500 a.C. en la región de la Mesopotamia, revolucionó la comunicación al superar la oralidad limitada. Sin ella, no habría registros científicos, leyes, educación, ni reseña histórica de los pueblos.

La escritura permitió la evolución de las sociedades de todo el planeta Getty Images

Cuáles son los otros inventos revolucionarios del hombre

La imprenta de Gutenberg: revolucionó la difusión del conocimiento, hizo posible la educación masiva y la ciencia moderna.

La rueda (3500 a.C.): facilitó transporte y comercio, cambiando la economía y guerras.

La electricidad: no es un invento en sí, pero sí lo fue la generación y distribución eléctrica. Hizo posibles casi todas las tecnologías contemporáneas.

La penicilina y los antibióticos: extienden la esperanza de vida más que cualquier otro desarrollo médico. Transformaron la relación con las enfermedades.

Internet: conecta al mundo, cambia la economía, la cultura, el acceso a información y las relaciones personales.

¿Cuáles son los mejores inventos argentinos?

La birome

Creada por Ladislao José Biro, húngaro nacionalizado argentino. Revolucionó la escritura y es uno de los inventos argentinos más reconocidos en el mundo.

El colectivo

Nació en 1928, cuando un grupo de taxistas porteños creó un sistema de transporte con recorrido fijo: así nació un nuevo tipo de transporte urbano adoptado globalmente.

Huellas dactilares (dactiloscopía moderna)

El sistema de identificación por huellas digitales fue creado en 1891 por Juan Vucetich, y se convirtió en el método más confiable del mundo.

Bypass coronario

Técnica revolucionaria creada por René Favaloro en 1967, utilizada en todo el mundo para salvar millones de vidas.

El helicóptero (prototipos controlables)

En 1920, Raúl Pateras de Pescara desarrolló uno de los primeros modelos de helicóptero con palas contrarrotativas y control de vuelo.

Jeringa descartable

Uno de los inventos médicos más utilizados globalmente; forma parte del registro histórico de inventos argentinos difundidos mundialmente.

Magiclick

Creado por Hugo Kogan, simplificó la vida hogareña y se exportó a numerosos países.

Primer largometraje animado del mundo

En 1917, Quirino Cristiani creó El Apóstol, la primera película animada de la historia.

Método para conservar la sangre sin coagular

Desarrollado por Luis Agote, permitió realizar transfusiones seguras y cambiar la medicina moderna.

Bastón blanco para personas ciegas

Creado por José Mario Fallótico, fue adoptado como estándar mundial para la movilidad de personas no videntes.