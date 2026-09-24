El FBI investiga si unos hackers robaron información de sus sistemas

El FBI declaró el miércoles que estaba investigando las afirmaciones de un grupo de ciberdelincuentes que aseguraba haber robado “información muy sensible” perteneciente a miles de agentes y solicitantes, y haber comprometido el sitio web de empleos de la oficina.

“El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuentes que afirma haber comprometido el portal FBIJobs.gov y del presunto impacto en la información de identificación personal de los empleados del FBI”, señaló la institución en un comunicado. Añadió que, aunque el “punto de la brecha” aún no se ha determinado, “estamos investigando este asunto de forma activa y agresiva, y colaborando estrechamente con los proveedores externos que dan soporte a FBIJobs.gov para mitigar cualquier riesgo”.

El sitio web de empleos, el portal principal para que los aspirantes a empleados obtengan información sobre el FBI e inicien el proceso de solicitud, permanecía fuera de línea hasta la tarde del miércoles.

Un mensaje que circuló en línea, procedente de un grupo de hackers conocido como ShinyHunters, se atribuyó la responsabilidad del ataque.

“Hemos comprometido al FBI. Poseemos información muy sensible de casi TODOS los agentes del FBI y de personas que presentaron una solicitud de empleo en el FBI”, decía el mensaje de ShinyHunters, dirigido al director del FBI, Kash Patel, y a Brett Leatherman, subdirector a cargo de la división cibernética de la oficina.

Las afirmaciones no pudieron ser verificadas de inmediato. Un correo electrónico enviado a una dirección asociada con ShinyHunters no obtuvo respuesta inmediata.

Los hackers buscan represalias por un aviso del FBI

Miriam Wugmeister, abogada especializada en datos, privacidad y ciberdelincuencia que rastrea a organizaciones de hackers como ShinyHunters, señaló que, basándose en las prácticas pasadas del grupo, había motivos para creer en las afirmaciones de los atacantes: “por lo que creo que es probable que hayan podido comprometer este sitio web y hayan obtenido algunos datos”.

Explicó que, aunque los datos que parecían estar comprometidos eran el tipo de información personal a la que se accede habitualmente durante una brecha de seguridad, el ataque tenía no obstante alarmantes implicaciones para la seguridad nacional, dado que podría exponer a los agentes y a sus familias a extorsiones, swatting y otros tipos de acoso, además de que se afirmó haber obtenido también las identidades de sus cónyuges.

“Incluso si los agentes, analistas y empleados son expertos, también preocupan sus familias”, afirmó.

En su mensaje, ShinyHunters dijo que daría a la oficina una semana para corregir o eliminar lo que calificó de falsas acusaciones contenidas en un aviso público del FBI de mayo, en el que se describía a la organización como un «grupo cibercriminal especializado en brechas de datos a gran escala y extorsión».

Ese aviso caracterizaba a ShinyHunters como “actores de amenaza” que a menudo “utilizan sus afirmaciones reales o exageradas de acceso a información sensible o personal para exigir pagos a las víctimas”, acosan o amenazan habitualmente a los afectados y “pueden afirmar falsamente que poseen información sensible o comprometedora, incluidas fotografías o videos vergonzosos de las víctimas, que con frecuencia no existen”.

ShinyHunters afirmó en su mensaje al FBI que se sentía “ofendida” por esas caracterizaciones y exigió que el FBI retirara esas afirmaciones. No especificó qué ocurriría si el FBI no lo hacía en el plazo de una semana.

“Esto no es un rescate, una coerción ni una extorsión. Sus políticas federales no se aplican aquí. Este comunicado NO tiene fines de lucro”, decía el mensaje del grupo de hackers.

ShinyHunters tiene reputación de “causar problemas y ser disruptivo”, señaló Wugmeister, como lo demuestra la participación del grupo la primavera pasada en el hackeo a Canvas, un sistema en línea utilizado por miles de escuelas y universidades. La brecha provocó caos mientras los estudiantes intentaban estudiar para los exámenes finales e impulsó el aviso del FBI al que ShinyHunters ahora se opone.

Ha habido otros incidentes cibernéticos relacionados con el FBI

El hackeo fue reportado por primera vez por 404 Media, una publicación de tecnología en línea que afirmó que un representante de ShinyHunters compartió lo que parecía ser una muestra de datos personales de 5000 empleados del FBI, incluyendo direcciones, números de teléfono y cierta información sobre sus cónyuges.

La publicación indicó que el representante de ShinyHunters afirmó que el grupo llevó a cabo el ataque a través de una aparente vulnerabilidad en el software Oracle PeopleSoft, comúnmente utilizado por empresas y agencias gubernamentales para el procesamiento de datos a gran escala y gestión de recursos humanos. El FBI declaró en su comunicado que no ha determinado si el “punto de la brecha” involucró a un “tercero o a la infraestructura del FBI”.

El FBI, la principal agencia federal de aplicación de la ley del país, ha sido un objetivo frecuente de los hackers.

En marzo, el FBI reveló que estaba investigando “actividades sospechosas” en un sistema interno que contiene información sensible relacionada con operaciones de vigilancia e investigaciones. También ese mes, un grupo de hackers proiraní afirmó haber hackeado una cuenta de Patel y publicó en línea lo que parecían ser fotografías suyas de hace años, junto con un currículum laboral y otros documentos personales de hace más de una década.

El FBI describió la información comprometida como de “carácter histórico” y afirmó que no involucraba “información del gobierno”.

Eric Tucker - Associated Press