Piratas informáticos vinculados a Irán afirman haber hackeado drones del FBI: se intensifica la seguridad en pleno Mundial

La seguridad del Mundial 2026 quedó bajo revisión después de que el grupo Handala, vinculado por autoridades estadounidenses a Irán, afirmara haber accedido a drones utilizados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y difundiera amenazas relacionadas con el torneo. Sin embargo, especialistas de SITE Intelligence Group pusieron en duda parte de las evidencias presentadas por los hackers.

Mundial 2026 y drones: la amenaza difundida por un grupo de hackers

Según informó la agencia AFP, la organización SITE Intelligence Group, dedicada al monitoreo de grupos extremistas y actividades relacionadas con el terrorismo, difundió un comunicado atribuido a Handala, un colectivo de hackers vinculado a Irán.

Ataque iraní en el aeropuerto de Kuwait

En ese mensaje, los responsables afirmaron que tuvieron acceso durante meses a “cada imagen y cada sospechoso” registrado por drones de visión en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés) empleados por el FBI.

De acuerdo con la versión difundida por el grupo, esos aparatos contarían con sistemas de reconocimiento facial y lectura de matrículas utilizados en operaciones de contraterrorismo.

El mensaje citado por SITE Intelligence Group advertía además sobre la seguridad del Mundial 2026 y sugería que los drones podrían convertirse en una amenaza para algunas selecciones participantes.

Irán, propaganda digital y dudas sobre el supuesto hackeo

La propia SITE Intelligence Group, citada por AFP, puso en duda la autenticidad de algunas de las evidencias presentadas por Handala. Entre los materiales difundidos figuraban fotografías y grabaciones que supuestamente procedían de drones comprometidos.

Sin embargo, el organismo señaló que al menos uno de los videos utilizados como prueba no provenía de ninguna operación del FBI. Según la organización de monitoreo, esa grabación fue producida originalmente en diciembre de 2024 por una plataforma tecnológica estadounidense para promocionar herramientas utilizadas por departamentos policiales en la evaluación de daños causados por tornados.

Las autoridades federales ofrecen actualmente una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar a integrantes de Handala. Tanto el FBI como el Departamento de Estado consideran que el grupo desarrolló campañas reiteradas contra representantes del Gobierno de Estados Unidos.

La red delictiva ya había ganado notoriedad el pasado mes de marzo tras adjudicarse el hackeo del correo electrónico personal de Kash Patel Jacquelyn Martin - AP

FBI e Irán: el antecedente del hackeo a Kash Patel

Según recordó CNN, el mismo grupo reivindicó en marzo de este año el acceso al correo electrónico personal de Kash Patel, director del FBI. La cadena informó que hackers vinculados al Gobierno iraní lograron ingresar a la cuenta privada del funcionario y divulgar fotografías, documentos y otros materiales obtenidos durante la intrusión.

Una revisión preliminar de los archivos indicó que los correos electrónicos comprometidos correspondían aproximadamente al período comprendido entre 2011 y 2022 e incluían intercambios de carácter personal, empresarial y relacionados con viajes.

No obstante, especialistas consultados por CNN señalaron que el incidente no representó una vulneración de los sistemas internos del FBI. El investigador de ciberseguridad Ron Fabela sostuvo que la información expuesta se parecía más a contenidos personales almacenados en una cuenta privada que a documentación gubernamental sensible.

Posteriormente, el propio FBI confirmó la intrusión y aseguró que no se había comprometido información oficial. La agencia indicó además que adoptó medidas para reducir posibles riesgos derivados del incidente.

Iran habria aceptado frenar su plan nuclear

Irán y Estados Unidos atraviesan un momento de alta tensión diplomática

El episodio se produce mientras continúan los movimientos diplomáticos para intentar reducir la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Según informó CBS News, el presidente Donald Trump aseguró que se alcanzó un “gran acuerdo” y agregó que la firma de un entendimiento podría producirse durante el fin de semana o a comienzos de la próxima semana.

El mandatario también señaló que había decidido cancelar nuevos ataques militares contemplados previamente contra objetivos iraníes y que varios aspectos de una eventual solución diplomática ya cuentan con aprobación de las partes involucradas.