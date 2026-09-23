Especialistas responden si conviene pagar una inteligencia artificial

“Pagar una IA se parece bastante a pagar el gimnasio: el problema nunca es la cuota, es si vas”. Estas palabras de un experto en inteligencia artificial, Eduardo Laens, CEO de Varegos y docente universitario, sintetizan parte de la respuesta de varios especialistas a una pregunta cada vez más frecuente: ¿vale la pena pagar por un modelo de inteligencia artificial?

Efectivamente, la respuesta a esta cuestión tiene que ver con cómo utiliza hoy en día cada persona la inteligencia artificial y qué frecuencia de uso hace de ella. “El pago empieza a tener sentido cuando la IA deja de ser un buscador sofisticado y se transforma en un colaborador de trabajo: le das documentos, mantenés conversaciones largas, investigás un tema durante horas, analizás datos, programás, generás contenido o tenés procesos que continúan en el tiempo”, explicó Gustavo Brey, cofundador de Ingenia.

Hoy en día, muchas personas acceden a planes pagos de ChatGPT, Gemini y/o Claude, pero continúan usando la IA como si hiciesen consultas a Google, sin explotar todas sus potencialidades. En ese sentido, algunos perfiles profesionales pueden ayudar a determinar si realmente vale la pena pagar por un modelo de inteligencia artificial.

En primer lugar, todos los especialistas consultados coinciden en que el trabajo de un programador puede verse amplificado fuertemente por una IA paga, ya que puede multiplicar muy rápidamente su capacidad de producción. “Para los programadores no hay discusión: deben integrar IA a su rutina de trabajo. Supervisando el código generado y manteniendo el control sobre lo que estemos haciendo. Si no llegan a los límites de los planes gratuitos están subutilizándola”, fue contundente Tomás García Piñeiro, experto en IA y CEO de Detrics.

Por su parte, Sebastián Coler, cofundador de Aprendes.ai y consultor de negocio y estrategia IA, señaló que, en abril de este año, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, dijo que para perfiles técnicos y programadores, incorporar IA ya no es opcional, es el piso mínimo, y que el 75% del código nuevo de Google es generado por IA y aprobado por ingenieros, cuando en 2024 era el 25%.

Los especialistas coinciden en que los programadores deben usar la IA

Por otro lado, Laens explicó que, para el caso de los trabajos cuya materia prima es el texto en volumen -como abogados que leen contratos de ochenta páginas, periodistas que procesan desgrabaciones, investigadores que cruzan papers, gente de marketing que produce material todos los días- una versión paga puede ser una buena opción, ya que la ventana de contexto es larga y los límites altos de uso hacen la diferencia.

¿Qué ventajas tiene una IA paga?

Marcelo De Luca, cofundador de The App Master, compañía argentina que crea soluciones tecnológicas para startups, pequeñas y medianas empresas, explicó que la diferencia entre los modelos de inteligencia artificial gratuita y paga ya no está en que una responde mejor que otra, sino en los límites (los planes pagos suelen permitir mayor cantidad de uso), el acceso a los modelos de razonamiento más avanzados y, sobre todo, en las herramientas adicionales (como la generación de imágenes o contenido multimedia, mejores capacidades de programación, proyectos persistentes e integración con otras aplicaciones).

Si quisiéramos enumerar estas diferencias, la primera distinción obvia entre una IA paga y una gratuita es perceptible por cualquiera que use alguna de estas herramientas: en primer lugar, al suscribirse a una versión paga de una inteligencia artificial, se amplían los límites de consultas que se le pueden hacer a la IA. “Las gratuitas tienen un tope por ventana de tiempo. Si la IA es parte de tu trabajo, ese tope te corta siempre en el peor momento, en la mitad de algo. Los planes pagos multiplican varias veces ese margen y además abren los modelos de razonamiento más avanzados, que suelen quedar reservados para quien paga”, explicó Coler.

En segundo lugar, vale aclarar que la ventana de contexto que tiene un modelo de IA gratuito es menor al de una paga. Coler utilizó el ejemplo de una mesa, para explicar cómo funciona esto: “Si una mesa es chica, a medida que le vas dando información y alargando la conversación, los primeros papelitos se le van cayendo: pierde el hilo de lo que hablaron al principio y empieza a inventar. Una mesa más grande te deja cargarle carpetas enteras manteniendo la coherencia”. Al mismo tiempo, aclaró que esto no funciona igual en todos los modelos: “En Gemini y en ChatGPT la mesa efectivamente crece cuando pagás, mientras que en Claude la ventana es la misma en gratis y en pago, y lo que cambia es cuánto la podés usar”.

La IA paga cuenta con una mayor ventana de contexto que la gratuita Imagen creada con IA

Por último, hay una diferencia clave que habrán notado quienes son usuarios habituales de estas herramientas y están interesados en los procesos de automatización: el acceso a los agentes de IA. Esto representa el paso clave para pasar de utilizar la IA como una herramienta conversacional a utilizarla como un asistente capaz de ejecutar tareas: desde escribir y enviar mails, hasta hacer compras.

¿Qué diferencia presenta cada empresa? De Luca explicó las características que aportan cada uno de los modelos de IA, según la compañía que esté detrás:

ChatGPT Plus: cuenta con un enfoque muy generalista y combina razonamiento, investigación, programación, trabajo con archivos, imágenes, voz y distintas herramientas dentro de una misma experiencia. Es probablemente el concepto más cercano a tener un asistente digital multipropósito.

Claude Pro: tiene una propuesta particularmente fuerte para trabajar con código, documentos y proyectos complejos. Además, Anthropic viene integrando herramientas específicas como Claude Code y otras orientadas al trabajo profesional, por lo que puede resultar especialmente atractivo para desarrolladores y usuarios que trabajan intensivamente con texto y conocimiento.

Google AI Pro tiene una ventaja diferencial enorme para quien ya vive dentro del ecosistema Google: Gemini se integra con Gmail, Docs y otras aplicaciones de la empresa, además de ofrecer Deep Research, Notebook y almacenamiento en la nube. En ese caso, parte del valor no está solamente en la inteligencia del modelo, sino en que la IA aparezca directamente dentro de las herramientas que la persona ya utiliza todos los días.

¿Qué evaluar antes de elegir?

Para aquellos que cuentan con presupuesto limitado, los especialistas recomendaron tener en cuenta varios factores a la hora de elegir una herramienta de IA. En primer lugar, explicaron que, muchas veces, el mejor modelo es el que está donde uno ya trabaja; por eso, resulta importante preguntarse dónde vive la información del trabajo. Si la empresa aloja los datos en Google, resultará más fácil trabajar con las herramientas que brinda ese gigante tecnológico.

Expertos explican que, muchas veces, el mejor modelo de IA es el que está donde uno ya trabaja Gorodenkoff - Shutterstock

Muchos aconsejan también probar varias herramientas durante un tiempo, darle tareas reales que uno suele hacer durante su horario de trabajo y analizar la fluidez y mejoras que se generan.

Más allá de las versiones pagas o no pagas, los especialistas insisten en que las ventajas competitivas en el mercado laboral y las brechas que se generarán no pasarán solamente por contar con una suscripción: “Va a ser entre quienes saben utilizar estas herramientas y quienes no. Una persona con una IA gratuita, pero que aprendió a integrarla correctamente a su trabajo puede ser muchísimo más productiva que alguien que paga US$200 mensuales por el modelo más avanzado y lo utiliza como si fuera Google”, compartió De Luca.

En este sentido, vale aclarar que la mayoría de los expertos también manifestaron su preocupación en torno a la adopción de IA por parte de los estudiantes. “Es un caso especialmente interesante; para mí vale la pena que un estudiante pague si usa la IA para aprender más, no para aprender menos”, explicó Brey y agregó: “Si el estudiante la usa como tutor, para pedir otra explicación, generar ejercicios, discutir una respuesta o practicar un idioma, es extraordinaria. Si paga para que le haga el trabajo práctico, está gastando US$20 por tercerizar justamente aquello que debería estar entrenando”. García Piñeiro coincidió con esta mirada y explicó que, en etapas formativas, donde se desarrolla la cognición, “delegarla y tener un plan pago tan poderoso disponible, va a ser contraproducente para el crecimiento de la inteligencia humana”.

Efectivamente, una brecha que se producirá estará entre quienes sepan trabajar con inteligencia artificial y quienes simplemente le pregunten cosas. En palabras de Laens: “Al final, ninguna suscripción te vuelve más lúcido. Amplifica lo que ya sos. Lo que no está en venta por US$20 al mes es el criterio, y esa sigue siendo la única ventaja competitiva que nadie te puede debitar de la tarjeta”.