El nuevo modo de seguridad de WhatsApp antes de hablar con un desconocido

WhatsApp sumó una nueva herramienta de seguridad disponible para los usuarios frecuentes. Se trata de una opción que demora 10 segundos hasta poder interactuar con la otra persona. Es un tiempo que se ofrece para reconocer si el contacto es spam o un desconocido y evitar así perjuicios.

De acuerdo a la información que compartió WABetaInfo, los usuarios ahora pueden ver un mensaje preventivo antes de enviar un mensaje a un número desconocido o viceversa. Esto sucede si es un chat con el que nunca se interactuó, con el propósito de dar consentimiento al respecto.

Así es la advertencia de WhatsApp antes de iniciar un nuevo chat con un número desconocido (Fuente: WABetaInfo)

“Esta advertencia muestra el país donde está registrado el número de teléfono y si tienen grupos en común. Es una breve pausa, pero es precisamente lo que los estafadores quieren evitar”, indicó el sitio web especial en tecnología.

Las últimas versiones de WhatsApp para Android e iOS son compatibles con la actualización, aunque todavía está en proceso de desarrollo y puede que no todos los dispositivos lo tengan prontamente.

Meta incluyó esta función en la plataforma de mensajería que nada tiene que ver con la vinculación de dispositivos; simplemente verifica con quién estás a punto de hablar antes de abrir el chat. En agosto de 2025, se anunció la exploración de nuevas medidas de protección contra estafas como esta. Casi un año después, ya inició su implementación.

¿Por qué implementar esta opción?

WhatsApp se convirtió en una plataforma donde las estafas se dan con frecuencia. Quienes las llevan a cabo se aprovechan de la ingenuidad de muchas personas. El mensaje a un número nuevo no suele generar sospechas, pero entablar una conversación sin tomar precauciones previas puede resultar un riesgo a perder la privacidad.

Las estafas por la plataforma de mensajería son comunes y Meta pretende resguradar la seguridad de sus usuarios con esta función (Fuente: Pexels)

Desde ahora y con la nueva actualización de la plataforma, antes de permitir el diálogo por escrito, se hace un chequeo previo por los contactos registrados en el celular y, si pertenece a una dirección desconocida o de otro país, de inmediato emite un mensaje de alerta. En la misma pantalla, el mismo usuario puede seleccionar la opción: “Continuar” o “Candelar”.

De esta manera, WhatsApp intenta que el usuario no abra el chat hasta previo aviso. Los estafadores intentan accionar rápido y sin que la persona tenga el tiempo suficiente para pensar, pero por ese motivo la compañía entiende que esta es una herramienta justa que permite reflexionar sobre con quién comunicarse si está fuera de los contactos frecuentes.

¿Qué hacer si ves esta advertencia en tu teléfono?