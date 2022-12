El podcast argentino da un salto internacional con la asociación entre Posta y la sueca PodX

escuchar

Posta, la editora pionera de podcasts en la Argentina, y el grupo sueco PodX anunciaron hoy un acuerdo de colaboración (un joint venture) para potenciar el trabajo que Posta está haciendo en el país y llevarlo a un nivel internacional. En la operación PodX, que nació en abril de este año como grupo inversor de podcasts a nivel internacional, se transforma en un socio de Posta, después de acciones similares con el estudio francés Nouvelles Écoutes y la compañía británica de ficción de audio Goldhawk Productions. Luciano Banchero y Diego Dell’Agostino, los fundadores de Posta, seguirán al frente de la compañía, acompañados por Juan Manuel Giráldez, que ya participaba en ella.

“Posta empezó en 2014, es decir, ya está en su noveno año -explica Banchero-. Yo venía de 10 años de radio, en Metro, y entré al podcast como oyente, y me encantaron las posibilidades que trae, tanto para oyentes como para creadores de contenido. De hecho, hice Posta para hablar de cosas que en la radio no podía, porque el podcast me permitía ser más dueño de mi contenido, crear un espacio para experimentar, jugar con formatos, con géneros y con voces.”

Desde entonces, Posta lleva creados más de 150 shows, que fueron reproducidos para millones de oyentes, tanto en la Argentina como en México, Brasil, España o Estados Unidos, incluyendo muchos en colaboración con LA NACION para su plataforma de podcasts desde 2018. En estos nueve años la compañía creció y se profesionalizó: “al comienzo éramos literalmente Diego y yo haciendo todo -recuerda Banchero-: yo editaba, producía, escribía los guiones, manejaba las redes sociales, y Diego desarrollaba a Posta como producto digital gracias a sus conocimientos de marketing. Nosotros no empezamos Posta con una ambición comercial, sino más creativa, artísticas, pero encontramos que se podían hacer las dos cosas; con algunas oportunidades comerciales pudimos encontrar auspiciantes que nos encargaban sus podcasts y que nos permitían financiar contenidos originales. Y en 2019 recibimos el apoyo del Fondo Velocidad, que es una iniciativa de Sembra Media, el International Center for Journalists y el fondo filantrópico Luminate, que nos permitió ampliar y profesionalizar el equipo, y sumarlo a Juan Manuel Giráldez.”

De hecho, con su división de contenido para marcas ya crearon podcasts para más de 60 compañías, incluyendo shows temáticos de series para Netflix o HBO, contenido para PlayStation o Microsoft, Globant o Uber, entre otros.

“A veces pienso que cambió todo y al mismo tiempo nada -reflexiona Banchero sobre estos años produciendo podcasts-. Yo siento que empezamos ayer, y por otro lado también siento el peso de casi una década haciendo esto. Es mucho camino recorrido, mucho trabajo, y es un proceso de transformación de la industria del que fuimos testigos, y también protagonistas. Yo creo que lo más importante es que el podcast se posicionó como una alternativa real en la dieta de contenidos de la gente, y esto llega por un lado de la mano de una diversificación en la oferta; cuando nosotros empezamos los podcast eran todos de conversación, eran blogs para escuchar, para convertirse en lo que es hoy, que es fuente de entretenimiento, de información, de ocio, de aprendizaje. Este un menú de opciones que yo creo que puede competirle a otros espacios de consumo online, como Netflix, TikTok, YouTube, o la misma radio. Esto trajo más audiencia, trajo más gente produciendo, tanto creadores como productoras del estilo de Posta que fueron apareciendo; creo también que la aparición de Spotify como jugador central en esto, y su decisión de dejar de ser una aplicación de escucha de música para hacer una aplicación de escucha de audio incluyendo podcast, aceleró ese crecimiento, empujó mucho todo esto, al punto en el que estamos hoy, que es un momento muy rico para el podcast en Argentina y en América Latina; yo de todos modos creo que recién estamos comenzando.”

Con esta inversión por parte de PodX, afirma Banchero, la productora de podcast ahora tendrá más aire para pensar su futuro. “Lo que busca PodX es sumar productoras de podcasts de distintas partes del mundo, para potenciarlas y hacerlas crecer. Y eso lo tenemos claro, al igual que tenemos claro que Diego y yo nos quedamos al frente de esto. Nuestro día a día no cambiará drásticamente, pero ahora tendremos a nuestro alcance otra estructura, y herramientas que nos van a permitir desarrollar nuevas oportunidades. Y creo que ayuda a todo el ecosistema de podcasts de la región.”

