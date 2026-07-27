Los ingresos de una empresa subieron un 25%, pero sus acciones se desplomaron

Las acciones de Intel continúan bajo presión. Tras el desplome del 7,9% registrado el viernes luego de la publicación de su balance trimestral, este lunes vuelven a caer y retroceden alrededor de un 2,6% en la rueda de Wall Street.

No todos los números de la compañía son negros: según un comunicado de prensa difundido por la empresa, Intel Corp. registró ingresos de US$16.100 millones en el segundo trimestre, lo que implica un aumento interanual del 25% y su mayor crecimiento en más de 15 años. La firma también detalló que se prevé que los ingresos del tercer trimestre de 2026 oscilen entre US$15.800 y 16.800 millones.

Intel Corp. registró ingresos de US$16.100 millones en el segundo trimestre Shutterstock - Shutterstock

Tal como señaló Yahoo Finance, el reciente crecimiento en los ingresos provino en su mayoría de “los productos de Intel para centros de datos y clientes de inteligencia artificial, que alcanzaron los US$6300 millones en ingresos, un 59% más que el año anterior”. En otras palabras, los números hablan de la demanda existente en cuanto al auge de la IA.

Del otro lado, las acciones han respondido con una baja del 7,9% luego de la publicación de su informe de resultados. Según señaló Yahoo Finance, los inversores se mantienen cautelosos respecto a los márgenes de beneficio y la competencia en el mercado. Ahora bien, vale aclarar que, en relación a un año atrás, las acciones han crecido un 333%.

Tal como señalaron algunos analistas y medios, entre los que figura Bloomberg, la reacción revela un sentimiento de mercado que va creciendo: para los inversores ya no alcanza con ver dinero destinado a la IA, es necesario empezar a mostrar los resultados y la capacidad de la empresa de sostener su recuperación a lo largo del tiempo. A la hora de la presentación de balances, los inversores empezarán a estar atentos a si el crecimiento acelerado de los ingresos por nube e inteligencia artificial podrá seguir el ritmo del incremento esperado del gasto.

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan Chiang Ying-ying - AP

Tal como señaló Reuters, Intel se está beneficiando del auge de lo que se conoce como “IA agentiva”, en la que agentes autónomos realizan tareas como la programación informática en nombre de los usuarios humanos. Su director ejecutivo, Lip-Bu Tan, busca recuperar el liderazgo tecnológico y competir con empresas como Nvidia y Advanced Micro Devices en el floreciente mercado de los chips de IA.

“La acción puede seguir revalorizándose si Intel consigue convertir la actual escasez de centros de datos en un crecimiento sostenido de los ingresos, mejora la rentabilidad de su negocio de fundición y, por último, anuncia los clientes externos necesarios para validar la siguiente fase de la recuperación de la fabricación”, indicó a Reuters Shay Boloor, estratega jefe de mercado de la empresa de investigación tecnológica Futurum Group.