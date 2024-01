escuchar

La tecnología una vez más se convierte en aliada de la vida cotidiana, con la posibilidad de que el asistente virtual de Amazon, Alexa, pueda realizar las compras de artículos de diferentes rubros mediante la directiva por voz y la búsqueda de productos y precios antes de incluirlos en el carrito.

Esta ayuda para las compras on line en sus variantes Echo, Echo Plus, Echo Spot, Echo Dot, Echo Sub y Amazon Smart Plug, se suma a las acciones que ya prestaba este sistema de altavoz inteligente, como el anuncio de las noticias del día, el pronóstico del tiempo o simplemente la reproducción de canciones.

Este asistente de usos múltiples cobra importancia en la rutina diaria y, paulatinamente, adquiere mayor relevancia por las utilidades que presta en las tareas cotidianas y las virtudes que redundan en tiempo ganado y efectividad en los procesos.

Pasos para efectuar la compra por voz

Abrir la app de Alexa

Ingresar a Más y seleccionar Configuración

Seleccionar Configuración de la cuenta

Seleccionar Compra por voz.

Activar Compra por voz.

Cómo funciona el asistente al momento de decidir qué comprar

Algunos productos deben comprarse a través de la app de Amazon o en el sitio web de Amazon. Allí el usuario puede seleccionar las palabras para guiar la compra, conocer las opciones que el asistente virtual le devuelve, y así poder decidir qué productos adquirirá durante el proceso. A continuación figuran las frases adecuadas para orientar al sistema y realizar una compra satisfactoria.

Decir Compra [producto].

Alexa añade una selección para ese producto.

El asistente preguntará si se quiere añadir el artículo al carrito

Responder con un sí o un no

Continuar con el listado

Seguir las instrucciones que ofrece el asistente para finalizar el pedido.

En el caso de no querer continuar con la compra, decir: “Cancela mi pedido”.

Con el asistente virtual de Amazon se pueden realizar compras de distintos productos Michael Sohn - AP

Cómo instalar Alexa en el hogar

Aquellas personas que desean instalar Alexa en sus casas, deberán seguir estos pasos:

Abrir la app de Alexa.

Abrir Dispositivos.

Seleccionar el ícono del signo más (+) .

Elegir Agregar dispositivo.

Seleccionar el tipo de dispositivo de Casa inteligente que quieren conectar.

Elegir la marca y sigue las instrucciones en pantalla.

Cómo configurar a Alexa para que ayude con la tarea de los niños

Las personas que quieran hacer estas actividades con la herramienta artificial, deberán seguir estos pasos:

Abrir la App de Alexa.

Hacer click en el menú inferior “Más”.

Ir a “Configuración” , luego seleccionar “ Mi perfil y familia” y hacer click en “Agregar a otra persona” .

, luego seleccionar “ y hacer click en . Crea un perfil infantil e introducir el nombre de la persona. Luego seleccionar “Niño” en el tipo de perfil y continuar las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar un nuevo perfil infantil y el ID de voz.

en el tipo de perfil y continuar las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar un nuevo perfil infantil y el ID de voz. Aprobar consentimiento parental: deberán dar el permiso para las experiencias aptas para niños y presionar OK. Después, seguir los pasos para verificar que son adultos.

Elegir las opciones de reconocimiento: el usuario deberá añadir el ID de su hijo para que ingrese a las funcionalidades personalizadas cuando hable con Alexa. En el siguiente paso, debe presionar “Configurar ID de voz” y seguir las instrucciones.

LA NACION