Alexa es uno de los asistentes virtuales con mayor éxito, y no es para menos, esta herramienta perteneciente a la empresa Amazon llegó para ser uno de los dispositivos más solicitados. Y si querés sacarle provecho a todas sus funciones vamos a decirte cómo conectarlo a la televisión.

Como sabemos, Alexa ayuda a realizar muchas tareas y actividades, es por eso que se volvió muy importante para quienes desean controlar algunas funciones solo con su voz. Si querés maximizar su utilidad, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Alexa ayuda a realizar muchas tareas y actividades, es por eso que se volvió muy importante para quienes desean controlar algunas funciones solo con su voz Getty Images

Cómo vincular Alexa a diferentes dispositivos de televisión

Lo primero que debés saber es que, de acuerdo a la marca de tu televisión, será la manera en la que podrán vincular Alexa. Los pasos a seguir son:

Para dispositivos inteligentes

Abrir la aplicación Alexa en el celular.

en el celular. Tocar la pestaña Dispositivos , la cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

, la cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Oprimir el botón de Más en la esquina superior derecha, luego seleccionar Agregar dispositivo.

en la esquina superior derecha, luego seleccionar Elegir TV.

Buscar y elegir la marca del televisor inteligente.

Seguir las instrucciones de la aplicación Alexa para poder completar el proceso de vinculación.

Para dispositivos Samsung

Descargar la aplicación Samsung SmartThings y usa la opción Agregar dispositivo para encontrar la TV.

y usa la opción Agregar dispositivo para encontrar la TV. Abrir la aplicación Alexa en el celular.

Ir al menú de Configuración y seleccionar Habilidades. Buscar la SmartThings y asegurarse de que esta esté habilitada.

y asegurarse de que esta esté habilitada. Ir a la pantalla de inicio de Alexa y seleccionar la pestaña Dispositivos en la parte inferior.

Hacer clic en el botón de Más en la esquina superior derecha, luego oprime Agregar dispositivo.

superior derecha, luego oprime Agregar dispositivo. Hacer clic en TV. Buscar el dispositivo Samsung y seleccionar

y seleccionar Seguir las instrucciones de Alexa para vincular la televisión Samsung.

Para dispositivos Sony

Una vez que la televisión esté configurada, con el control oprimir el botón de Inicio.

Los menús de Sony pueden ser diferentes, por lo que hay que buscar una opción que diga Aplicaciones o Tus aplicaciones .

pueden ser diferentes, por lo que hay que buscar una opción que diga . Buscar la opción que dice Control de TV con Altavoces Inteligentes . Es posible que encuentres una aplicación específica que diga Configuración de control de TV con la aplicación Amazon Alexa, la cual también funciona.

. Es posible que encuentres una aplicación específica que diga Configuración de control de TV con la aplicación la cual también funciona. Abrir la aplicación Alexa, ir a Configuración y seleccionar Habilidades . Buscar la opción de TV de Sony y habilitar.

. Buscar la opción de y habilitar. Seleccionar la aplicación adecuada en la televisión Sony para continuar. Seguir las instrucciones de la pantalla. Es posible que tengas que iniciar sesión con la cuenta de Google. Continuar con las instrucciones de pantalla hasta que Alexa haya encontrado el dispositivo y se haya vinculado.

Cómo conectar Alexa a distintos dispositivos

Para decodificadores

Abrir la aplicación Alexa en el celular.

en el celular. Seleccionar la pestaña Más, la cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Elegir la opción de Habilidades y juegos .

. En la barra de búsqueda, buscar el proveedor de cable.

Si el proveedor de cable se encuentra disponible, selecciónalo.

Elegir Habilitar para usar, inicia sesión con los datos del proveedor.

para usar, inicia sesión con los datos del proveedor. De esta manera, se puede vincular la televisión a Alexa y aprovechar todas sus funciones al máximo.