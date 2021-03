Elsa: así es la app que usa inteligencia artificial para ayudarte a mejorar tu pronunciación de inglés

Muchos emprendimientos nacen para resolver un problema puntual de un mercado, una cuidad o un grupo de personas. En este caso fue para enfrentar un desafío personal. Oriunda de Vietnam, donde estudió Economía y Negocios Internacionales, Vu Van viajó a Estados Unidos para estudiar un master en Artes en la Universidad de Stanford. Allí se encontró una dificultad: muchos de sus compañeros no entendían bien su pronunciación, y en varias ocasiones se encontró repitiendo lo que quería decir, o frustrada por no poder transmitir sus ideas con claridad.

“Muchas veces me pedían que repitiera una frase por cómo sonaba mi pronunciación. Luego aprendí que las personas desestiman tus conocimientos en más de un 30% a partir de cómo hablás su idioma. Entonces nació la idea de crear una app que te ayude a pronunciar las palabras como un nativo de esa lengua”, le cuenta la CEO y fundadora de Elsa a LA NACION, desde San Francisco donde trabaja en la expansión global de su app.

La app Elsa, creada por Vu Van, tiene 13 millones de usuarios en todo el mundo

Entrenador personal de pronunciación

La plataforma Elsa, acrónimo de English Language Speech Assistant (Asistente de pronunciación para el idioma inglés), cuenta con más de 13 millones de usuarios (7 millones frecuentes) en todo el mundo y está disponible tanto para sistemas operativos Android como iOS (gratis para las funciones iniciales). Funciona como un coach personal que desde el teléfono te ayuda a mejorar tu pronunciación del idioma inglés, a través de la corrección exacta de las partes de las palabras que no suenan acertadas. Se alimenta de cientos de miles de audios de pronunciaciones de 101 países con distintos idiomas, que al ser analizados por una serie de algoritmos y trabaja con tecnología de reconocimiento de patrones, es decir que mejora con el uso y mientras su base de audios crece. De sus usuarios, el 90% asegura haber mejorado su pronunciación y el 68% dice que puede hablar con más facilidad al entrenar con Elsa. “La comunicación es muy importante, porque sin ella es difícil para quienes estudian afuera sumarse realmente a su comunidad. Esta es una oportunidad para que abras tu red y dejes ir toda la familiaridad que usualmente tenés, creo que ese sería el consejo que le daría a quienes empiezan a usar la app”, dice Vu Van.

Cómo funciona la aplicación

Cómo funciona Elsa, la app para mejorar la pronunciación del inglés

Probamos la app y solo lleva 10 minutos al día notar los cambios en la pronunciación. Aunque existen muchas plataformas y apps para aprender idiomas (Duolingo es problabemente la más conocida), la propuesta de Elsa es un complemento a aprender el idioma. Luego de presentar una frase, el usuario debe repetirla y la app va diciendo qué cerca está el usuario de sonar 100% como un nativo. Las indicaciones son precisas: por ejemplo, cómo hay que colocar la boca o la lengua para lograr un determinado sonido, o cómo alargar o acortar alguna consonante. Por otra parte, si conseguís un puntaje de 60% y querés mejorarlo, podés repetir cada ejercicio hasta alcanzar el puntaje máximo. Ofrece niveles básicos y avanzados y presenta un modelo freemium en el que se puede acceder a mejores funcionalidades con una suscripción mensual. Sin embargo, la opción gratis es lo suficientemente completa como para empezar y aprender a mejorar la pronunciación.

Durante la práctica también quedan en evidencia las palabras que aprendimos mientras aprendimos inglés en al escuela y repetimos durante años de manera “argentinizada”, ya que Elsa es como tener un profesor o profesora nativos, que corrigen cada sílaba de manera objetiva y con el máximo nivel de exigencia.

Inversión de Globant

Con un importante despliegue en Asia y en EE. UU., Elsa busca conquistar ahora el mercado latinoamericano y no solo llegar a usuarios finales, sino ser la opción de educación en empresas y educación ejecutiva. Así es como accedió a una inversión de la tecnológica argentina Globant que invirtió el mes pasado 2,7 millones de dólares en Elsa, en el marco de una ronda de financiación que la empresa logró un total de US$ 15 millones que usará para expandirse en América Latina, y para seguir mejorando la app. “Elsa está liderando la conversación de cómo la educación puede ser positivamente impactada por el uso de Inteligencia Artificial. Consideramos que esta iniciativa posee un gran potencial porque es una herramientas para el desarrollo de talento a nivel global”, comentó Martín Umaran, cofundador de Globant, sobre la inversión.

Con esta financiación, la aplicación utilizará el capital para ampliar sus operaciones en América Latina y elaborar una plataforma que posibilite a compañías y organizaciones educativas ofrecer sus programas de capacitación a estudiantes y empleados. Mientras habla, el inglés de Vu Van suena perfecto. Practica a diario con Elsa y asegura que siempre hay espacio para seguir mejorando nuestra pronunciación. “Mudarte a EE. UU. y no hablar inglés se convierte en una desventaja, porque nadie dice Hablás muy bien inglés, porque lo dan por hecho. Si no hablás bien inglés, sentís que te quedás atrás con una desventaja, te falta confianza para transmitir tus ideas -advierte Van-. No quería que el inglés fuese una barrera que me impida tener cualquier oportunidad y trabajar en Elsa impactó no solo en mi carrera sino en la de millones de usuarios que hoy la usan a diario.”