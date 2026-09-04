En la IFA 2026 mostraron una notebook que usa ultrasonido para enfriarse

Lenovo ha llevado a la feria IFA 2026 una serie de conceptos de productos empresariales con los que explora la nueva era de tecnología más personal y conectada.

Project AeroBlade y Project Swan exploran el futuro de la informática empresarial impulsada por inteligencia artificial mediante diseños innovadores y nuevos factores de forma, respaldados por la potencia de los procesadores Intel.

Project AeroBlade Concept es una computadora portátil en la que cada componente se ha diseñado pensando en la movilidad, lo que ha dado como resultado un equipo que pesa menos de 830 gr y tiene un grosor de menos de 10 mm.

Pese a ello, incorpora la solución térmica basada en una arquitectura de refrigeración activa de estado sólido impulsada por tecnología AirJet, en lugar de una más tradicional con ventiladores. Desarrollada en colaboración con Frore Systems, Lenovo asegura que Active Flow ayuda a mantener el rendimiento de la IA, además de reducir el ruido, la entrada de polvo y la complejidad mecánica.

En lugar de ventiladores que giran, usa cuatro módulos de AirJet Mini G2. Estas membranas vibran a frecuencias ultrasónicas inaudibles, generando hasta 2000 pascales de contrapresión (10 veces más que un ventilador tradicional) para expulsar el calor del interior de la notebook.

Por otra parte, Project AeroBlade Concept se ha fabricado en magnesio y aluminio, y consta de una pantalla OLED de 14 pulgadas y conectividad Thunderbolt 4 y WiFi 7.

De 14 a 17 pulgadas

Un prototipo de una notebook de Lenovo con una pantalla de 14" que se extiende a los costados hasta alcanzar las 17 pulgadas

Project Swan Concept explora la manera de ofrecer mayor espacio de trabajo con una computadora de 14 pulgadas. Para ello, lo ha dotado de un panel desplegable en forma horizontal que se transforma en una pantalla 16:9 de 17 pulgadas, creando una superficie mucho mayor que facilita el trabajo multitarea, la revisión de documentos en paralelo, presentaciones, paneles de mando y flujos de trabajo creativo.

Entre los conceptos también se encuentra Lenovo Smart Canvas Concept, una experiencia multidispositivo diseñada para ayudar a los usuarios a capturar ideas y continuar trabajando entre sus dispositivos Lenovo compatibles.

La plataforma ha sido creada para unificar entradas por voz, puntero, cámara y tacto, permitiendo a los usuarios comenzar una tarea en un dispositivo y transportarla a otros a medida que el trabajo va evolucionando.