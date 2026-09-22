En la ONU, Donald Trump rebautizó a la IA como “superinteligencia” para el gobierno de su país

En el marco de la 81ra Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno de su país dejará de utilizar el término “inteligencia artificial” (IA) para denominarla oficialmente “Superinteligencia” (SI). Según detalló durante su discurso del 22 de septiembre, esta nueva nomenclatura se aplicará en todos los documentos oficiales de la administración estadounidense. Además, el mandatario expresó su deseo de que el resto del mundo adopte este cambio al considerarlo un término mucho más preciso.

El argumento de Trump se basa en una redefinición conceptual y estratégica de la tecnología. El presidente sostuvo que la palabra “artificial” hace que la inteligencia “suene falsa”. Asimismo, justificó la medida dentro de una política de fuerte desregulación, rechazando de manera tajante cualquier intento de control o esquema globalista internacional sobre el desarrollo tecnológico. Durante su alocución, definió la carrera tecnológica como una competencia clave al afirmar que “quien gane la superinteligencia, gana”, asegurando que Estados Unidos aventaja a China por un margen amplio.

Donald Trump rebautiza la IA como "superinteligencia"

Superior, extrema o suprema

La decisión anunciada en la ONU fue precedida el 19 de septiembre por un llamado de Trump en sus redes sociales X y Truth Social para que sus seguidores eligieran un nuevo nombre entre las opciones “Inteligencia Superior”, “Inteligencia Extrema” e “Inteligencia Suprema”. Curiosamente, la alternativa “Superinteligencia” no formaba parte de las opciones sometidas a consulta. En esa misma jornada, el mandatario presentó la iniciativa de una “Fuerza de IA” (AI Force) y calificó de “engaño” los temores sobre los riesgos existenciales que esta tecnología podría representar para la humanidad.

La medida cosechó críticas inmediatas en el ámbito científico y tecnológico. Especialistas en la materia recuerdan que la palabra “superinteligencia” ya cuenta con una definición técnica precisa: un sistema hipotético capaz de superar ampliamente el rendimiento humano en casi cualquier disciplina cognitiva. Diversos analistas advierten que rebautizar a las herramientas y chatbots actuales bajo el rótulo de “SI” genera la falsa impresión de que la tecnología ya alcanzó un estado de desarrollo terminado que aún no existe.

Tras la intervención en las Naciones Unidas, la Casa Blanca no hizo pública ninguna orden ejecutiva ni directiva oficial que implemente efectivamente el cambio de nombre. Sitios institucionales como ai.gov y leyes federales vigentes —como la Ley Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial de 2020— continúan utilizando de forma oficial el concepto de inteligencia artificial.