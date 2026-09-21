Trump promete nombrar un “zar de la IA” en medio de polémicas por el uso de la inteligencia artificial en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno prepara la creación de una estructura denominada “AI Force” y que próximamente designará a un “zar de la IA”. El anuncio se da mientras crecen las presiones para establecer límites al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

Trump y su plan para designar un “zar de la IA” en EE.UU.

El anuncio fue realizado por Trump el sábado a través de Truth Social. En su publicación, el mandatario presentó la discusión sobre la inteligencia artificial como un nuevo frente de conflicto político y sostuvo que existen sectores que buscan frenar o perjudicar el crecimiento de esta industria.

La comunicación de Trump fue difundida el sábado a través de Truth Social Trump en Truth Social

Trump comparó las controversias sobre la IA con otras disputas que, según su interpretación, fueron impulsadas durante años por sus adversarios políticos. El presidente sostuvo que no permitirá que se obstaculice el desarrollo del sector.

“No frenaremos de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria”, escribió Trump, quien también afirmó que EE.UU. mantiene una posición de liderazgo en inteligencia artificial frente a China y otros países y que pretende conservarla.

La principal novedad de su publicación fue el anuncio de una nueva estructura gubernamental y de un funcionario que tendría un papel específico en la política sobre la IA.

“Para este propósito, estoy formando la AI Force, al igual que hice con la Space Force, que fue un tremendo éxito durante mi primer mandato. Con ese fin, anunciaré, en un futuro próximo, al ‘zar’ de la IA. ¡Solo deben postularse personas con un alto coeficiente intelectual!”, afirmó el mandatario.

Trump promete crecimiento y controles a la inteligencia artificial

En su publicación, el presidente afirmó que su gobierno buscará identificar aquello que pueda ser considerado dañino y sostuvo que para hacerlo ya existen herramientas dentro del sistema judicial estadounidense.

Según CNN, el planteo aparece en un momento en el que el debate sobre los límites de la inteligencia artificial ganó espacio en Washington.

Las discusiones incluyen los posibles efectos laborales de la automatización, el impacto de los centros de datos sobre las comunidades y la necesidad de establecer mecanismos de seguridad para una tecnología cuyo desarrollo avanza rápidamente.

Trump vincula la IA con una nueva revolución industrial en EE.UU.

Trump también destacó la importancia económica que atribuye al sector. “IA es la próxima Revolución Industrial, o internet, pero será aún más grande y tendrá más impacto, posiblemente hasta un 25% del PIB de nuestro país”, escribió.

La defensa del crecimiento tecnológico se relaciona con otro de los argumentos desarrollados por Trump en su mensaje: el impacto económico que atribuye a los centros de datos.

El mandatario sostuvo que los ataques contra estas instalaciones perdieron fuerza después de que, según su descripción, las comunidades reconocieran los beneficios asociados con su instalación.

Trump afirmó que no frenará el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial y busca blindar el liderazgo de EE.UU. ante China Carolyn Kaster - AP

Trump señaló entre esos efectos los salarios más altos, los impuestos más bajos y calles más seguras. También aseguró que los centros de datos se convirtieron en una fuente importante de actividad económica para las zonas donde se construyen.

CNN, por su parte, describió cómo el crecimiento de la inteligencia artificial contribuyó a importantes ganancias en los mercados financieros e impulsó al sector manufacturero mediante la construcción de centros de datos.

Al mismo tiempo, el medio señaló que las preocupaciones por una posible pérdida de empleos y por el impacto de estas instalaciones en las comunidades contribuyeron a un cambio en la percepción pública sobre la tecnología.