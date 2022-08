Es uruguayo, colecciona figuritas desde los 5 y armó la aplicación clave para llenar el álbum

Llenar el álbum con las figuritas de los jugadores de las selecciones que disputarán un Mundial de fútbol es un ritual que se hace cada cuatro años, y que en 2022, por alguna razón, está teniendo un interés descomunal: tanto que aunque el lanzamiento del álbum oficial de figuritas del Mundial es el 7 de septiembre, ya está agotado en la Argentina y no se consiguen ni las figuritas.

No es fenómeno local: alcanza con cruzar el Río de la Plata para ver el mismo entusiasmo. “En Uruguay es una locura, el otro día vi una nota que decía que Uruguay es de los países donde más figuritas se venden per capita -dice, desde Israel, el uruguayo Matías Jurfest, aunque lo pone en contexto-. Creo que en Uruguay, al menos en Rusia 2018, la gente estaba igual de motivada que ahora, no veo una diferencia, capaz en Argentina fue distinto”.

Matías Jurfest sabe de lo que habla: colecciona figuritas desde los 5 años, cuando comenzó a llenar el álbum de Francia 98. “En mi casa tengo el álbum de Italia ‘90, que era de mi tío, y luego yo empecé a juntar por mi cuenta; me encanta el fútbol, desde el Mundial ‘98 a la fecha tengo todos los álbumes”, explica, al tiempo que relata que 20 años después de su primer álbum, en Rusia 2018, se enfrentó con un problema: “empecé a llevar el control de las figuritas repetidas y faltantes en un papel; y un día volviendo, del trabajo a casa, me cuestioné: ¿cómo podía ser que en 2018 sigamos con el papelito? Se me ocurrió hacer una app muy sencilla para llevar el control del álbum. Al principio empezó como algo para mí y mis amigos, y un día me hablo un amigo de Panamá, y me contó que sus amigos estaban hablando de la app que había hecho; ahí me di cuenta de que podía crecer mucho y llegar a miles de usuarios.”

Matías Jurfest creó la app para gestionar las figuritas del álbum del Mundial

La app en cuestión es Figuritas Álbum 2022 Stickers: está disponible para iOS y, en breve, estará también para Android. “En 2018 llegamos a 60.000 usuarios orgánicos (sin publicidad ni nada) solo para iOS. Para este mundial el objetivo es llegar al millón de descargas. En 5 días ya van 30.000 y aumentando las descargas diarias, así que vamos encaminados. En unos días sale la versión para Android (que no hice en 2018)”, aclara Jurfest, que es ingeniero en sistemas y hace cuatro años está radicado en Israel. “En 2018 la app llegó a top 1 en la App Store en la categoría Deportes en Uruguay y Argentina, y top 5 en otros países, como Colombia y Perú. Este año ya llegó a top 1 en Brasil y top 3 en Uruguay y Argentina”, detalla.

Figuritas Album 2022 Stickers, la aplicación que permite gestionar las figuritas que tenemos, las que faltan, las repetidas y más

La aplicación, que no tiene costo, permite marcar qué figuritas tenemos, cuáles están repetidas y qué cromos faltan (la difícil, etcétera). Además, es posible compartir una lista de faltantes y repetidas por WhatsApp, Facebook u otra red social, ver estadísticas (cuántos días llevamos coleccionando, qué porcentaje del álbum completamos) y cambiar alguna configuración según el país. “En Brasil, por ejemplo, hay 20 figuritas por país, porque el equipo es figurita, pero en la Argentina y Uruguay hay 19, y el equipo está impreso.” Según Jurfest están trabajando para permitir el intercambio de figuritas entre usuarios: ver cuáles te sobran a vos y cuáles le faltan a otra persona.

La aplicación de figuritas es un pasatiempo: Jurfest estudió informática en Uruguay, pero hace cuatro años se radicó en Tel Aviv. “Trabajo para una empresa como ingeniero, la app la armé durante mi tiempo libre. Acá en Israel no venden figuritas -advierte-, pero con mis amigos ya nos arreglamos para que nos lleguen como sea.”