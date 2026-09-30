Estos son los códigos secretos de Netflix para ver películas ocultas en la plataforma: el listado completo para sacarle el mayor provecho
Existe una forma de ampliar el catálogo de contenidos gracias a este truco que se hizo viral en el último tiempo; cómo funciona
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Aunque existe la percepción extendida de que el catálogo de plataformas como Netflix es simplemente lo que se presenta en la primera pantalla, la realidad es que la interfaz solo despliega un fragmento de su oferta total.
Detrás del algoritmo se esconden miles de títulos que no suelen figurar en las recomendaciones habituales pero que resultan accesibles mediante una serie de códigos numéricos. De hecho, la compañía cuenta con más de 70.000 subgéneros categorizados para organizar su biblioteca de películas y series; un dato desconocido por la mayoría de los usuarios que permite destrabar un universo de contenidos ocultos en pocos pasos.
Para acceder a muchos de ellos, se requiere poner un código especial que facilita el acceso. Estos no se usan en el buscador, sino que se pueden utilizar de la siguiente manera:
- Teclear en el buscador http://www.netflix.com/browse/genre/XXX
- Sustituir “XXX” por el código numérico de la categoría buscada
Los códigos secretos
- Acción y aventuras: 1365
- Aliens y Ciencia Ficción: 3327
- Animación para adultos: 11881
- Aventura: 7442
- Comedias de acción: 43040
- Programas de acción y aventuras: 10673
- Thrillers de acción: 43048
- Anime: 7424
- Anime de acción: 2653
- Anime de ciencia ficción: 2729
- Anime de terror: 10695
- Animes de fantasía: 11146
- Comedia de anime: 9302
- Dramas de anime: 452
- Series de anime: 6721
- Cine de artes marciales: 8985
- Cine de boxeo: 12443
- Comedias deportivas: 5286
- Deporte: 9327
- Documentales deportivos: 180
- Dramas deportivos: 7243
- Películas de temática deportiva: 4370
- Películas sobre baloncesto: 12762
- Películas sobre beisbol: 12339
- Películas sobre fútbol: 12803
- Documentales: 6839
- Documental biográfico: 3652
- Documentales de temática religiosa: 10005
- Documentales de viajes y aventuras: 1159
- Documentales espirituales: 2760
- Documentales históricos: 5349
- Documentales sobre ciencia y naturaleza: 2595
- Documentales sociales y culturales: 3675
- Drama biográfico: 3179
- Mockumentaries (Falso documental): 26
- Programas de TV sobre ciencia y naturaleza: 52780
- Programas de TV sobre comida y viajes: 72436
- Películas familiares: 783
- Películas sobre campamentos: 1252
- Cine clásico: 31574
- Cine bélico clásico: 48744
- Cine clásico de acción y aventuras: 46576
- Cine clásico extranjero: 32473
- Clásicos de ciencia ficción: 47147
- Clásicos románticos: 31273
- Comedias clásicas: 31694
- Dramas clásicos: 29809
- Musicales clásicos: 32392
- Programas de TV clásicos: 46553
- Thrillers clásicos: 46588
- Westerns clásicos: 47465
- Documentales de crímenes: 9875
- Dramas criminales: 6889
- Cine de culto: 7627
- Cine extranjero: 7462
- Películas de temática LGTB extranjeras: 8243
- Cine de terror: 8711
- Cine independiente: 7077
- Programas infantiles: 27346
- Cine romántico: 8883
- Ciencia ficción y fantasía: 1568
- Zombies: 75405
- Realitys de TV: 9833
- Cine francés: 58807
- Dramas de temática LGTB+: 500
- Cine latinoamericano: 1613
- Películas románticas sensuales: 35800
- Documentales de televisión: 10105
- Cine de Hollywood: 10463
- Cine coreano: 5685
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