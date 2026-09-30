Estos son los códigos secretos de Netflix para ver películas ocultas en la plataforma: el listado completo para sacarle el mayor provecho

Aunque existe la percepción extendida de que el catálogo de plataformas como Netflix es simplemente lo que se presenta en la primera pantalla, la realidad es que la interfaz solo despliega un fragmento de su oferta total.

Detrás del algoritmo se esconden miles de títulos que no suelen figurar en las recomendaciones habituales pero que resultan accesibles mediante una serie de códigos numéricos. De hecho, la compañía cuenta con más de 70.000 subgéneros categorizados para organizar su biblioteca de películas y series; un dato desconocido por la mayoría de los usuarios que permite destrabar un universo de contenidos ocultos en pocos pasos.

La multiplicidad de plataformas a veces puede marear a los usuarios Shutterstock - Shutterstock

Para acceder a muchos de ellos, se requiere poner un código especial que facilita el acceso. Estos no se usan en el buscador, sino que se pueden utilizar de la siguiente manera:

Teclear en el buscador http://www.netflix.com/browse/genre/XXX

Sustituir “XXX” por el código numérico de la categoría buscada

Los códigos secretos