Fairphone Gen. 6+: el smartphone reparable se renueva con mejor hardware y soporte hasta 2033

Fairphone ha presentado el Fairphone Gen. 6+, su nuevo smartphone de diseño sostenible, que llega impulsado por el procesador Snapdragon 7s Gen 4 y una memoria RAM de 12GB y ofrece soporte de software hasta 2033.

La compañía neerlandesa mantiene su apuesta por los diseños modulares que facilitan la reparación y el empleo de materiales reciclados en el nuevo Fairphone Gen. 6+, una actualización del modelo lanzado en junio del año pasado que ofrece un mejor rendimiento.

El Fairphone Gen. 6+ es un smartphone diseñado para ser reparado o actualizado por sus dueños

En concreto, el nuevo smartphone funciona con un procesador Snapdragon 7s Gen 4 y, por primera vez en esta marca, ofrece hasta 12GB de memoria RAM en su configuración. A nivel de almacenamiento, está disponible con 256GB, ampliables a 2TB con una tarjeta externa.

La batería extraíble de 4415mAh, la misma que Fairphone Gen. 6, alcanza una autonomía de hasta dos días de uso, y con el sistema de carga rápida permite recuperar la mitad en 20 minutos.

Le podés cambiar en tu casa partes del hardware si se rompe

En lo que respecta a la durabilidad, este smartphone ha sido diseñado para que sea fácil de reparar y, para ello, cuenta con doce piezas reemplazables, que pueden retirarse con un destornillador Torx T5. Llega, además, con cinco años de garantía y soporte de software hasta 2033.

Fairphone Gen. 6+ cuenta con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz, y un sistema de cámara con lente principal de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 13 megapíxeles. En la parte frontal aloja una lente de 32 megapíxeles que graba vídeo en 4K.

El Fairphone Gen. 6+ es un smartphone diseñado para ser reparado o actualizado por sus dueños

El smartphone llega con Gemini como asistente inteligente y un botón físico en el lateral diseñado para desconectar, que permite seleccionar hasta cinco aplicaciones indispensables.

Este dispositivo ya está disponible en los colores gris, verde y azul con un precio de 649 euros en Europa y 650 dólares en EE.UU.