WhatsApp prepara una función clave: cómo será la personalización de las reacciones con emojis

La plataforma de mensajería más utilizada en el mundo, WhatsApp, avanza en una actualización que promete modificar la forma en que los usuarios interactúan con los mensajes recibidos. Según reportes recientes surgidos de las ediciones de prueba, la aplicación desarrolla una función inédita que permitirá personalizar la bandeja de reacciones, un apartado que hasta el momento se mantenía estandarizado para toda la base de usuarios global.

Actualmente, el sistema de reacciones permite responder a un mensaje mediante una pulsación larga sobre el texto o imagen recibida. Este gesto despliega automáticamente seis opciones predeterminadas: el pulgar hacia arriba, el corazón rojo, la carcajada con llanto, el gesto de sorpresa, el rostro con una lágrima y las manos juntas. Si bien el mensajero permite acceder a la biblioteca completa de emojis mediante el signo de suma, la configuración inicial permanece rígida para todos los perfiles, lo que limita la agilidad en la comunicación cotidiana.

Esta función está en plena beta para usuarios de iOS WABetaInfo

El sitio especializado WABetaInfo, encargado de seguir el rastro de las actualizaciones en las versiones beta, informó que esta nueva capacidad se encuentra en fase de desarrollo tanto para el sistema operativo Android como para iOS. La novedad permitirá que cada usuario gestione su propia bandeja de reacciones directamente desde el menú de configuración de la aplicación, lo que facilita el reemplazo de los seis emojis estándar por aquellos que se ajusten mejor a su estilo personal o necesidades comunicativas. “Los usuarios podrán reemplazar cualquiera de los seis por el emoji que prefieran”, señala WABetaInfo en su análisis sobre la reciente actualización beta para dispositivos Android.

Desde una perspectiva práctica, esta funcionalidad representa un paso hacia una experiencia de usuario más personalizada. Como observa el sitio especializado, mientras que para algunos usuarios el catálogo predeterminado cubre las interacciones frecuentes, para otros puede resultar una limitación. “Alguien que chatea principalmente con amigos podría preferir emojis que reflejen su sentido del humor, mientras que quien usa WhatsApp para trabajar podría optar por algo más neutral”, explica el medio citado. La capacidad de ajustar este acceso directo busca convertir lo que hoy es un atajo genérico en una herramienta más versátil y adaptada a la dinámica de cada conversación.

En Android también se encuentran con testeos para poder cambiar esta función WABetaInfo

No obstante, la implementación de esta mejora estaría sujeta a condiciones particulares vinculadas a la estrategia comercial de la compañía. De acuerdo con la información difundida por el sitio, esta personalización formaría parte del segundo conjunto de características exclusivas reservadas para los suscriptores de WhatsApp Plus. Este servicio premium ya introdujo otras prestaciones de personalización, como la gestión de temas, íconos exclusivos, stickers premium y la posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior de la aplicación.

Por el momento, la función de reacciones personalizadas permanece en desarrollo activo y aún no fue habilitada para los participantes del programa de pruebas beta en ninguna de las plataformas mencionadas. La compañía no brindó un cronograma oficial sobre cuándo estará disponible para el público general y mantiene el hermetismo habitual respecto a sus lanzamientos futuros. A medida que avancen los testeos en TestFlight para iOS y en las actualizaciones de Android, se espera conocer más detalles sobre el grado de libertad que tendrá el usuario para gestionar este conjunto de reacciones. Mientras tanto, la comunidad aguarda novedades sobre la integración de esta herramienta, que marcaría un cambio significativo en la experiencia de usuario y en la personalización de las interacciones dentro de la app.