El algoritmo de DiDi: la nueva estrategia de tecnología y seguridad, con mapas propios y una clave inclusiva

Con presencia en 400 localidades argentinas desde su desembarco en noviembre de 2020, la plataforma DiDi presentó su renovada interfaz para ofrecer una mejor respuesta, priorizando la prevención de incidentes.

La empresa china celebra sus seis años en el país con una mejora en su aplicación de viajes, en la que prioriza la seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros. El foco está en las certezas que su nuevo algoritmo puede ofrecer: pueden detectar la ubicación exacta de conductor y pasajero, la duración de espera y de viaje en tiempo real y reducir el margen de error humano mediante desarrollo cartográfico y algoritmos de emparejamiento.

DiDi abrió por primera vez los detalles de su matriz tecnológica a la prensa para explicar cómo previene incidentes durante los viajes.

Según Belén Barceló, gerente de producto de la compañía, el resultado ya tiene números que avalan la inversión: “La seguridad eficiente es la que previene incidentes antes de que sucedan”. Bajo este enfoque de previsibilidad y control, la empresa sostiene que el 99,99% de sus viajes en la Argentina concluye sin reporte de incidencias, tras registrar una caída del 55% en los incidentes reportados en el último año.

La anatomía de un viaje: el caso de la vereda exacta

Para graficar la complejidad técnica que exige un traslado urbano, la compañía expuso el recorrido tipo de una usuaria ficticia, Sofía, desde la solicitud hasta el destino final.

La aplicación identifica la dirección catastral, el punto exacto de espera (si la persona está en una esquina, en la puerta de un edificio o en una vereda específica). Incorpora además una vista de calle de 360 grados que orienta al usuario sobre dónde pararse y guías mejoradas de orientación izquierda-derecha.

Al llegar el vehículo, y al igual que lo que implementaron sus competidores como Uber, se solicita un código PIN para verificar que auto y pasajero coincidan antes de iniciar la marcha. Como parte de sus políticas de accesibilidad e inclusión, este PIN cuenta ahora con confirmación por audio.

El viaje es rastreado en tiempo real con opción de grabación de audio a bordo, alerta de desvíos no contemplados y el denominado “Modo Búho”, enfocado en franjas horarias nocturnas o zonas de mayor riesgo.

Otras de las mejoras del algoritmo son navegación a pie para guiar al pasajero hasta el vehículo, optimizaciones para aeropuertos con indicaciones de puertas de embarque y cuentas regresivas de semáforos y visualización de rutas mediante colores según el nivel de congestión.

Cartografía propia: 14 optimizaciones para el tránsito local

Si bien es una realidad que los conductores hoy conviven con pedidos de diferentes aplicaciones y celulares que no dan abasto, la empresa ofrece una alternativa diseñada a la medida de DiDi. Ni Google Maps, ni Wave, sino un sistema de mapas propio que incorpora 14 optimizaciones de infraestructura dedicadas a la conducción profesional.

La interfaz para choferes fue rediseñada para adaptarse al uso seguro con una sola mano, incorporando códigos de colores de alta visibilidad para señalar congestiones en tiempo real. Los resultados métricos informados por la empresa indican que lograron 20% menos de desvíos no planificados en las rutas sugeridas, 30% de optimización en los tiempos totales de viaje y 90% de exactitud en la estimación del horario de llegada.

Más seguridad para las conductoras

Si bien DiDi no ofrece servicio para que las pasajeras mujeres elijan conductoras de su mismo sexo, sí permite que las conductoras elijan que sus pasajeras sean mujeres. Según informaron en la empresa, el 15% de quienes conducen en la plataforma son mujeres (un segmento que creció 121% en el último período), de las cuales el 70% representa el sostén económico principal de sus hogares.

Como el porcentaje de conductoras mujeres afectaría la oferta en caso de querer elegir solo un auto conducido por una mujer, la solución que encontraron fue un algoritmo que prioriza lo que la compañía denomina “emparejamiento ideal”. El sistema analiza variables cruzadas de comportamiento e historial entre chofer y pasajero y ofrece la mejor opción. Estas van desde calificaciones previas hasta preferencias sutiles como volumen de la música, predisposición a la conversación, suavidad en la conducción y cumplimiento estricto del trazado indicado.

Verificación y fidelización

En materia de control formal, de manera aleatoria, tanto conductor como pasajero pueden tener que identificarse con reconocimiento facial. Además del PIN de seguridad y los datos personales de cada chofer, tienen un sistema de seguridad automático que realiza grabaciones durante el viaje en caso de detectar anomalías en los perfiles. Si bien el proceso de alta no exige verificación de antecedentes penales a los conductores. Barceló indica que ellos sí realizan la verificación una vez que los choferes se dan de alta. Además de requerir la lógica licencia de conducir, ofrecen la cobertura obligatoria de seguro de responsabilidad civil y accidentes personales para cada trayecto.

Para sostener la retención de choferes en el actual contexto económico e incentivar a sus choferes, la plataforma ofrece un programa de lealtad que incluye beneficios operativos directos, como descuentos de hasta el 25% en la carga de combustible.

Las mejoras locales de los mapas incorporaron, también, los días festivos de cada una de las localidades (para tener en cuenta cómo varía el tránsito según la región) y una activa escucha a los comentarios de los pasajeros y los conductores.