Falta de liderazgo: la principal amenaza en las empresas frente al avance de la IA

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea una idea clara para las organizaciones: reinventarse ya no es una opción, sino una necesidad y una urgencia. De hecho, el 84% de los líderes de la región percibe que las capacidades requeridas para esta nueva era tecnológica cambiaron de forma sustancial en los últimos cinco años. Así lo indica el informe El futuro del trabajo en Latinoamérica, realizado por HIT Cowork y Von Der Heide, en el que participaron 184 líderes de Argentina, México, Chile y Perú.

Pero, ¿qué impide a las compañías llevar adelante esta transformación? De acuerdo al estudio, el 45% identifica la falta de liderazgo preparado para el cambio como la amenaza principal. Le siguen el aprendizaje continuo (18%), la cultura de desarrollo (15%), la obsolescencia de habilidades (14%) y la dificultad para atraer nuevas capacidades (8%).

Es decir, el problema no reside en lo tecnológico, sino en lo estrictamente humano. De hecho, el 55% de los encuestados percibe a sus líderes solo “parcialmente preparados” para conducir este nuevo camino dentro de las organizaciones, mientras que solo el 22% considera que están “completamente preparados”.

El 45% identifica la falta de liderazgo preparado para el cambio como la amenaza principal Shutterstock

El informe identifica sobre este punto un “desajuste temporal”, con “líderes formados para un mundo que cambiaba lento, operando en uno que cambia rápido”. Hoy, señalan desde HIT Cowork y Von Der Heide, se necesita un liderazgo “People Capability Centric”, que habilite a los equipos desarrollarse en un contexto de cambio.

“En las organizaciones de alto desempeño, los líderes activan potencial. Ese rol exige capacidades que a la mayoría de los líderes actuales nunca se les pidió desarrollar. La brecha es temporal, y cerrarla requiere intención”, desliza Josh Bersin, analista global de Recursos Humanos y fundador de The Josh Bersin Company.

El escenario plantea otra problemática: si bien el 72% anticipa que la IA generará una transformación significativa en las capacidades requeridas, solo el 16% ya tiene una estrategia clara de desarrollo y el 21% está empezando a definir su plan. “La estrategia clara es baja porque el diagnóstico que hacen las empresas es el de hace cinco años atrás. Lo que está fallando es las horas hombres para determinar un diagnóstico claro”, sostiene Mariano Costa Naum, head of People de HIT.

Solo el 16% de los líderes encuestados ya tiene una estrategia clara de desarrollo respecto a la IA Shutterstock - Shutterstock

Por su parte, Ray Kurzweil, director de Ingeniería de Google, reflexiona: “La IA es una extensión de la cognición humana. La pregunta real para las organizaciones es si desarrollarán las capacidades humanas para trabajar con ella de forma crítica y responsable”.

Capacidades críticas para el futuro

Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades más críticas para los próximos tres años? Según los líderes encuestados, la adaptabilidad al cambio encabeza la lista (58%), seguido de trabajar con IA (52%), el aprendizaje continuo (43%), el pensamiento estratégico (36%), el pensamiento crítico (34%), la inteligencia emocional (32%), la comunicación efectiva (27%) y la comunicación interdisciplinaria (27%).

En tanto, la mayor brecha percibida hoy se identifica en la IA (38%), la comunicación (36%) y la adaptabilidad (34%). El perfil que emerge, entonces, requiere de personas capaces de “aprender, desaprender y reaprender”. A su vez, el hecho de que seis de cada diez organizaciones reconozca que los candidatos “no ideales” terminan siendo los elegidos confirma que los criterios de selección necesitan actualizarse.

“El que se queda estático y esperando que cuiden su trabajo, va a chocarse con una pared”. En cambio, el que trabaja sobre su aprendizaje continuo y habilidades de IA, tendrá una oportunidad en el mercado", subraya Costa Naum.

Hoy las compañías necesitan personas capaces de “aprender, desaprender y reaprender”, apunta el informe Shutterstock - Shutterstock

Gabriela Campodónico, senior associate de Von Der Heide, comparte esta mirada: “Es un momento en el que el aprendizaje continuo es el que nos va ayudar mucho a insertarnos y reinsertarnos en esta nueva ola. No podemos definir en un año cómo va a ser una estructura o la descripción de un trabajo”.

Bajo esa línea, Francisco Santolo, fundador y CEO de Scalabi, suma que la capacidad “intraemprendedora” es fundamental en esta nueva era tecnológica. “El futuro es de las empresas que quieren aprender. Hoy el Junior con IA, si tiene pensamiento crítico, puede ser el más Senior de todos”, asegura.